Envían a la cárcel a funcionario de Fiscalía por presunta corrupción en Montería. Foto: Getty Images (referencia).

Montería

Caracol Radio conoció que el Juzgado Primero Penal Municipal de Montería con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y envió a la cárcel a Sebastián Correa Hoyos, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión. La medida fue impuesta el pasado 22 de junio de 2026.

De acuerdo con la investigación, el hoy procesado, adscrito a la Fiscalía Local en Montería, habría pedido dinero a dos personas que fueron denunciadas por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

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En medio de las audiencias preliminares realizadas los días 19 y 22 de junio, la Fiscalía detalló que “el funcionario le habría indicado a estas personas que el caso estaba delicado y que pronto expedirían orden de captura. Aseguró que la única forma de liberarse y cambiar la versión de los hechos era que entregaran la suma de 4 millones de pesos”.

Tras lo expuesto, el Juzgado Primero Penal Municipal de Montería consideró que la detención en centro carcelario es procedente en este caso bajo las siguientes motivaciones: obstrucción a la justicia y peligro para la sociedad. En ese sentido, el defensor acudió al recurso de apelación, luego de que el funcionario no aceptara responsabilidad en los cargos imputados por la misma Fiscalía.

Por su parte, el Ministerio Público apoyó la decisión judicial de primera instancia, en atención a la calidad del investigado.

La captura del funcionario se registró el pasado 18 de junio en la ciudad de Montería. Los hechos materia de investigación se habrían registrado en mayo de 2026.