Seguridad y frontera marcarán el rumbo de Norte de Santander con el nuevo Gobierno

Seguridad y frontera marcarán el rumbo de Norte de Santander con el nuevo GobiernoGetty Images.

La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia abre un nuevo panorama para Norte de Santander, donde las expectativas están centradas en las decisiones que adopte el nuevo Gobierno frente a la seguridad, el Catatumbo y la relación con Venezuela.

El politólogo e investigador Jorge Mantilla aseguró que el resultado de las elecciones refleja que el país mantiene una profunda polarización política.

“Hay una cuestión clara en el resultado: el país sigue dividido y sigue polarizado. La geografía electoral se ha mantenido estable y eso nos cuestiona sobre la posibilidad que tenemos los colombianos de construir una idea común de país hacia el futuro”.

Para Norte de Santander, el analista considera que los principales retos estarán relacionados con la seguridad y la política exterior frente a Venezuela.

“En el caso de Norte de Santander y de la frontera hay dos elementos fundamentales: qué impactos va a tener para la región su promesa de enfrentar a los grupos armados mediante el uso de la fuerza y cuál será el rol que jugará Colombia en la transición venezolana, especialmente en temas como la apertura, el cierre, la integración comercial o el rompimiento de relaciones con Venezuela”.

Mantilla explicó que el amplio respaldo obtenido por el nuevo mandatario en el departamento también envía un mensaje sobre el sentir de las comunidades, especialmente en el Catatumbo.

“Hay un mensaje claro en términos electorales de la región que tiene que ver con el cansancio y el dolor al que ha sido sometida por los grupos armados durante este gobierno”.

El investigador agregó que Norte de Santander ha sido uno de los territorios más golpeados por la violencia y la crisis humanitaria en los últimos años.

“Esta es una región que sobrepasó todas las estadísticas en términos de violencia, impacto humanitario y desplazamiento de los últimos diez años”.

Finalmente, advirtió que el nuevo Gobierno deberá responder a las expectativas de las comunidades del Catatumbo.

“Aquí se expresa un miedo a la continuidad de un modelo que no trajo resultados efectivos para la región, pero también existe incertidumbre sobre si este nuevo gobierno logrará impulsar la infraestructura, la conectividad y la agroindustria que durante varias décadas lleva pidiendo este territorio”.