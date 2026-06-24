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24 jun 2026 Actualizado 18:46

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Este jueves 25 de junio Cali tendrá una Ciclovía nocturna

La jornada se realizará este jueves desde las 7:00 de la noche y contará con actividades en diferentes puntos de la ciudad.

(Photo by Juan David Moreno Gallego/Anadolu Agency via Getty Images)

(Photo by Juan David Moreno Gallego/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu

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Por unas horas, la Ciclovía cambiará el sol de la mañana por la noche. Este jueves, Cali vivirá una edición especial de este tradicional espacio deportivo y recreativo, en una jornada que busca reunir a familias, deportistas y ciudadanos en torno a la actividad física y el ambiente futbolero que se vive por estos días.

La programación comenzará a las 7:00 p.m. y tendrá tres estaciones principales ubicadas en la Unidad Deportiva Panamericana, el Parque del Ingenio y el sector del Prado, sobre la autopista Suroriental.

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Según la Secretaría del Deporte y la Recreación, los asistentes encontrarán actividades recreativas y espacios pensados para disfrutar en familia durante una noche que tendrá como temática principal los colores y la celebración alrededor del Mundial de Fútbol.

El recorrido incluirá sectores de la calle Novena y la autopista Suroriental, corredores que estarán habilitados para el desarrollo de la actividad.

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Las autoridades también informaron que algunos cierres viales comenzarán desde las 6:30 de la tarde, por lo que recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y consultar las rutas alternas a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Cali.

La invitación es a participar con ropa colorida y disfrutar de una jornada diferente que, por primera vez, trasladará el ambiente de la Ciclovía a las horas de la noche.

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