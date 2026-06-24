Este jueves 25 de junio Cali tendrá una Ciclovía nocturna

Por unas horas, la Ciclovía cambiará el sol de la mañana por la noche. Este jueves, Cali vivirá una edición especial de este tradicional espacio deportivo y recreativo, en una jornada que busca reunir a familias, deportistas y ciudadanos en torno a la actividad física y el ambiente futbolero que se vive por estos días.

La programación comenzará a las 7:00 p.m. y tendrá tres estaciones principales ubicadas en la Unidad Deportiva Panamericana, el Parque del Ingenio y el sector del Prado, sobre la autopista Suroriental.

Según la Secretaría del Deporte y la Recreación, los asistentes encontrarán actividades recreativas y espacios pensados para disfrutar en familia durante una noche que tendrá como temática principal los colores y la celebración alrededor del Mundial de Fútbol.

El recorrido incluirá sectores de la calle Novena y la autopista Suroriental, corredores que estarán habilitados para el desarrollo de la actividad.

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Las autoridades también informaron que algunos cierres viales comenzarán desde las 6:30 de la tarde, por lo que recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y consultar las rutas alternas a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Cali.

La invitación es a participar con ropa colorida y disfrutar de una jornada diferente que, por primera vez, trasladará el ambiente de la Ciclovía a las horas de la noche.