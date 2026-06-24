El festival de las macetas está de regreso en Cali

¿Qué tienen de especial las macetas que cada año aparecen por toda Cali? Para muchos es un regalo de infancia; para otros, una tradición que sigue viva cada vez que se acerca el Día del Ahijado. Lo cierto es que detrás de estas figuras hechas con dulce de alfeñique existe una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad.

Hasta el próximo 29 de junio, Cali celebra la edición número 26 del Festival de Macetas, una programación que reúne a 98 artesanas y artesanos del azúcar encargados de preservar este oficio tradicional.

Durante varios días, los caleños podrán encontrar las tradicionales macetas en lugares como la Colina de San Antonio, el Parque Panamericano, el Bulevar del Río y el Bulevar del Oriente. Además, el festival llegará a 11 centros comerciales de la ciudad para acercarse a más familias.

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La programación incluye más de 50 actividades gratuitas entre talleres, presentaciones artísticas, música, danza, teatro y espacios para conocer el proceso de elaboración del dulce de alfeñique, el elemento principal de las macetas.

Una de las novedades de esta edición será el Primer Encuentro Internacional del Dulce Tradicional, que reunirá en Cali a invitados de Japón, México y diferentes regiones de Colombia para intercambiar experiencias sobre patrimonio cultural, memoria y conservación de las tradiciones dulceras.

Más allá de la venta de macetas, el festival busca mantener viva una costumbre que durante años ha fortalecido los lazos entre padrinos, madrinas y ahijados, y que hoy continúa siendo parte de la identidad cultural caleña gracias al trabajo de las familias y artesanas que la conservan.

Así, entre azúcar, colores y recuerdos, Cali vuelve a encontrarse con una tradición que sigue ocupando un lugar especial en la historia y en la memoria de la ciudad.