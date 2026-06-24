Por cierre de Ingenio La Cabaña podría estallar una crisis social muy grave, advierte Procaña

Cali, Valle del Cauca

La directora ejecutiva de Procaña, Marcela Urueña Gómez, alertó sobre una grave crisis que podría estallar a raíz del cierre y la liquidación del ingenio La Cabaña en el norte del Cauca.

La dirigente gremial aseguró que no es únicamente un problema corporativo o empresarial, sino el drama social para 957 proveedores de caña y de los cuales el 81 por ciento son productores que tienen menos de 10 hectáreas.

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“El llamado es a que definitivamente hay que tenderle la mano a estos cañicultores y a sus familias porque están pasando por una situación muy complicada y algunos de ellos incluso llevan dos cosechas sin recibir pago de parte del ingenio La Cabaña ”,precisó la directora ejecutiva de Procaña.

Frente a la llegada de un nuevo gobierno y el llamado para que ayude a este sector de económica agroindustrial en el Valle y el norte del Cauca, Marcela Urueña , destacó que son tres pilares que propondrán al gobierno entrante.

El primero de ellos es el financiamiento a través de alivios y créditos que les den oxígeno a estos agricultores.

“El segundo pilar es de tipo productivo, porque aquí hay que hacer un reentrenamiento al personal que se ha dedicado al cultivo de la caña en la zona de influencia del Ingenio La Cabaña y a través de ello buscar alternativas productivas para esas personas”, explicó la dirigente de Procaña.

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El tercer componente está asociado al mantenimiento de las condiciones de seguridad, para que se permita el desarrollo de nuevas actividades económicas en la región.

“Procaña es un aliado y estamos con los brazos abiertos y muy atentos para poder atender las dudas que tengan en relación con este proceso de liquidación que se está llevando a cabo ante la superintendencia de sociedades, por ello estamos invitando a todos los cañicultores que se sientan afectados por esta situación para que se conecten el próximo miércoles primero de julio a las 3 de la tarde en un Webinar ,completamente gratuito, en el que vamos a contar con la presencia de dos prestantes abogados eh que les van a estar brindando respuesta a varias de las inquietudes”, concluyó Marcela Urueña Gómez, directora ejecutiva de Procaña.