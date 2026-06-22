Así será la programación del 52° Festival Folclórico Colombiano en Ibagué

Tolima

Ibagué ya está lista para recibir a miles de visitantes en la versión 52 del Festival Folclórico Colombiano, una celebración que del 22 al 29 de junio concentrará en la ciudad la alegría, el talento y la cultura con una amplia programación gratuita.

Durante la semana, más de 2.000 artistas subirán a los escenarios para mostrar su talento local, nacional e internacional. Asimismo, más de 10 países invitados participarán en diferentes actividades culturales que enriquecerán la agenda del Festival y fortalecerán el intercambio artístico entre naciones.

Uno de los principales atractivos será la participación de las embajadoras en los Encuentros Municipal, Departamental y Nacional del Folclor, quienes competirán por los títulos en diferentes momentos que incluyen desfiles en diversos trajes, presentaciones coreomusicales y demás eventos de la agenda real.

La ciudad también se prepara para vivir los dos desfiles más importantes del Festival. El 24 de junio tendrá lugar el Gran Desfile de San Juan, que iniciará a las 10:00 de la mañana desde la carrera Tercera con calle 7, continuará por la calle 15 y recorrerá la carrera Quinta hasta la calle 37.

Por su parte, el 28 de junio se realizará el Gran Desfile Nacional de San Pedro, considerado uno de los eventos más esperados de la programación. El recorrido iniciará en la carrera Tercera con calle 7, avanzará por la calle 15 y continuará por la carrera Quinta hasta la calle 42, a partir de las 10:00 de la mañana.

La programación también incluye grandes conciertos gratuitos con reconocidos artistas nacionales como ‘Checo’ Acosta, Felipe Peláez y Martín Elías Jr., quienes harán parte de la nómina musical de esta edición del Festival Folclórico Colombiano.

De igual manera, los tradicionales tablados populares volverán a reunir a las comunidades en los barrios El Salado y Ricaurte, donde los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales, muestras folclóricas y espectáculos para toda la familia.

Dentro de la programación también se destacan jornadas que exaltan la identidad y las tradiciones del Tolima. Los asistentes podrán disfrutar del Día del Tamal Tolimense, el Día de la Auténtica Lechona Tolimense, el Día de la Chicha, el Día del Sombrero Tolimense, el Día de la Achira y el Día del Aguardiente Tapa Roja, espacios que rinden homenaje a la gastronomía, las costumbres y los símbolos que hacen parte de la riqueza cultural de la región.

Para consultar la programación completa del 52° Festival Folclórico Colombiano, los interesados pueden visitar las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Ibagué y del Festival Folclórico Colombiano, así como ingresar al portal web festivalfolcloricocolombiano.com.co para conocer los lugares, días y horas en los que se llevará a cabo cada evento.