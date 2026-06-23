Vallecaucanos aportan siete medallas en el Iberoamericano Sub-20 de atletismo

En el Campeonato Iberoamericano Sub-20 de Atletismo, disputado del 19 al 21 de junio en el Estadio Atlético de la Videna de Lima, Perú, la Selección Colombia cerró su participación con un balance de cinco medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, resultados que le permitieron ubicarse en el quinto lugar de la clasificación general del certamen.

Dentro de la destacada actuación colombiana sobresalió el aporte de los atletas vallecaucanos, quienes fueron protagonistas en varias de las pruebas más importantes del campeonato y contribuyeron con siete preseas para el país.

Uno de los resultados más destacados llegó en el relevo femenino 4x400 metros, donde la vallecaucana Isabella Hurtado integró el equipo colombiano que se quedó con la medalla de oro junto a Sara Manuela Cuesta, Emily Montaño y Michell Gómez. El cuarteto registró un tiempo de 3 minutos, 43 segundos y 29 centésimas, superando a Ecuador y México.

El Valle también celebró gracias a Isabella Hitas, quien se coronó campeona en lanzamiento de disco con una marca de 50.58 metros, mientras que Samuel Mosquera conquistó el oro en los 400 metros con vallas tras detener el cronómetro en 50.67 segundos.

Además de las medallas doradas, los deportistas vallecaucanos sumaron preseas de plata y bronce en diferentes pruebas, consolidando el aporte de la región al atletismo nacional y confirmando el buen momento que atraviesa el proceso formativo del departamento.

Los títulos obtenidos por Isabella Hitas, Samuel Mosquera e Isabella Hurtado también les permitieron asegurar su presencia en el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo, que se disputará en agosto y reunirá a las principales promesas de este deporte a nivel internacional.

Colombia completó su cosecha dorada con los triunfos de Michell Gómez en los 400 metros con vallas y Luna Pabón en salto con pértiga. Por equipos, Brasil se quedó con el primer lugar del campeonato, seguido por España, Venezuela, Ecuador y Colombia.