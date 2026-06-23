Álvaro Herrera presenta Del juego al Rendimiento, una guía para transformar futbolistas

El fútbol colombiano continúa buscando nuevas formas de fortalecer sus procesos de formación y, desde esa necesidad, el entrenador profesional Álvaro Diego Herrera Arce presentó Del juego al Rendimiento, un libro digital que recopila aprendizajes, metodologías y experiencias construidas durante más de 20 años de carrera en el deporte.

Herrera, quien inició su camino como futbolista en la escuela Carlos Sarmiento Lora y posteriormente orientó su carrera hacia la dirección técnica, ha trabajado en diferentes procesos de formación y alto rendimiento, con experiencia en clubes como Cyclones de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Alebrijes de Oaxaca en México, Lone FC en Honduras y Bocas FC en Panamá.

Su recorrido también le ha permitido dirigir tanto fútbol femenino como masculino, una experiencia que, según explica, le ha dejado una enseñanza clara: “No somos entrenadores de fútbol masculino o femenino, somos entrenadores de fútbol”. Para Herrera, las bases del juego son las mismas, aunque cada grupo requiere comprender sus características y necesidades particulares.

Uno de los aprendizajes que más ha marcado su carrera es la importancia de enseñar a los jugadores a interpretar el juego desde edades tempranas. Para el entrenador, un futbolista que aprende a analizar lo que sucede dentro de la cancha tiene mayores herramientas para afrontar las exigencias del fútbol profesional.

Esa idea es precisamente uno de los pilares de Del juego al rendimiento, un e-book que nació a partir de documentos, metodologías y materiales que Herrera construyó durante sus procesos deportivos y que decidió organizar para compartirlos con otros entrenadores.

“El fútbol en Colombia necesita que los entrenadores escribamos más”, explica Herrera, quien considera que documentar los procesos permite construir metodologías claras y establecer identidades deportivas dentro de los clubes.

El libro está dirigido principalmente a entrenadores de fútbol base, técnicos que buscan llegar al fútbol profesional y directivos encargados de estructurar procesos deportivos. Más que una recopilación de ejercicios, la publicación plantea una guía sobre cómo llevar a un jugador de una categoría a otra, entendiendo qué capacidades necesita desarrollar en cada etapa.

Para Herrera, tres conceptos resumen la esencia de su trabajo: formación, interpretación y proceso. En su visión, el resultado deportivo es consecuencia de una construcción adecuada y no el único objetivo durante las etapas iniciales del futbolista.

“Muchas veces en divisiones menores creemos que ganar es lo más importante, pero nuestro verdadero trofeo debe ser formar grandes jugadores”, afirma el entrenador.

El E-book ya está disponible a través de las plataformas digitales del técnico (@mr.alvarodiego), quien espera que esta herramienta pueda convertirse en un apoyo para quienes trabajan diariamente en la construcción del fútbol desde sus bases.

Escuche aquí la entrevista completa con Álvaro Diego Herrera Arce para Caracol Radio: