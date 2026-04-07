Un agente de tránsito fue golpeado por un turista en Manizales

Manizales

La agresión física del conductor de un carro particular a un regulador de movilidad en Manizales ocurrió en el centro de la ciudad, en inmediaciones de la catedral, donde el agente recibió un golpe en su ojo izquierdo. El hecho se desencadenó porque, al parecer, al ciudadano le iban a imponer una multa por tener varias irregularidades en el vehículo.

“El agente de tránsito hace una inspección evidenciando irregularidades con el equipo de prevención y el estado técnico mecánico del vehículo, por lo que procede conforme a las normas vigentes. En el desarrollo del procedimiento, el ciudadano incurre en insultos con el regulador de movilidad, incluso intenta impedir la actuación de la autoridad”, cuenta Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de la ciudad de Manizales.

Segundos después, el conductor que se transportaba en un carro con placas de Ibagué, golpea en el ojo izquierdo a dicho agente, quien fue valorado médicamente más adelante. El Secretario de Movilidad de esta capital, precisa que durante el procedimiento, el regulador actúa conforme a sus funciones manteniendo una conducta respetuosa sin responder a las provocaciones.

Desde la cartera municipal, piden a locales y turistas respetar las normas de tránsito y las respectivas señalizaciones y rechazan todo tipo de agresión entre ciudadanos y agentes. El conductor involucrado se encuentra en su lugar de origen, pero vinculado al proceso, por lo que deberá asistir a las siguientes audiencias sobre este caso. Entre tanto, el agente de movilidad recibió una incapacidad por 12 días.