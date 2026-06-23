Consejo Directivo aceptó renuncia de Orlando Medina como director de la CAR – CVS en Córdoba

Montería

Después de 6 años y medio al frente de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Orlando Medina, dejó su cargo como director en esta entidad ambiental, luego de que el Consejo Directivo aceptara su renuncia el pasado 22 de junio.

Medina fue elegido director de la CVS en 2020 y reelegido para el periodo 2024 - 2027. Durante su administración, la Corporación informó que se habría avanzado en una hoja de ruta climática proyectada hasta el año 2049.

“Para su implementación se construyó el primer Vivero Bioclimático de la CVS con capacidad de 30.000 plántulas por año, dotado con riego automatizado y energía solar, y se fortalecieron dos viveros más en las instituciones Pablo VI de Ayapel y Mariscal Sucre de Buenavista con 15.000 plántulas cada uno. Se implementaron cosechas de agua para 70 familias rurales en Pueblo Nuevo y Los Córdobas, huertas escolares en 10 instituciones educativas y 10 huertas tipo mesa para mujeres rurales en San Antero”, detalló la CAR – CVS en una comunicación.

Asimismo, la entidad ambiental destacó que materia de acceso al agua, se habrían construido 51 pozos profundos accionados con energía solar en comunidades rurales de Uré, Tierralta, Sahagún, Montelíbano, Valencia, Puerto Libertador, Cereté, Lorica, Chinú, San Carlos, Momil, Cotorra, Purísima, Canalete y otros municipios, con 12 más en ejecución para cerrar el año en 63 pozos. “Una solución sostenible para comunidades históricamente desatendidas”, informó.

“La CVS intervino más de 60 kilómetros de caños y arroyos degradados en todo el departamento. En el Arroyo Trementino, entre Montería y San Carlos, se recuperaron 13,4 kilómetros. En Planeta Rica se intervinieron 8,2 kilómetros del Arroyo Carolina. En el Caño Aguas Prietas, entre San Carlos, Ciénaga de Oro y Chimá, se ejecutaron varias fases sumando cerca de 32,5 kilómetros. Y en Cereté, Lorica y Pueblo Nuevo se recuperaron los Caños Bugre, Culebra, Campanera, La Ceiba y Carate con más de 10,3 kilómetros adicionales de obras hidráulicas y ambientales”, agregó.

Según lo indicado, las mencionadas intervenciones habrían beneficiado a más de 800.000 personas en el departamento.

De acuerdo con fuentes del departamento, Medina se estaría perfilando como una de las posibles cartas para aspirar a la Gobernación de Córdoba en las próximas elecciones territoriales. El saliente director hace parte del grupo político del senador Jhony Besaile.