Tropas del Ejército pudieron salir de La Macarena tras asonada por captura de ‘Mono Huevo’.

Tropas del Ejército lograron salir de la vereda La Esperanza, zona rural de La Macarena, Meta, luego de permanecer rodeadas por la comunidad desde horas de la madrugada tras la captura de Anderson Castro Repiso, alias Mono Huevo, señalado como cabecilla de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

El Ejército reveló imágenes del momento en el que el capturado es extraído de la zona en un helicóptero, custodiado por uniformados del Ejército, la Policía y personal del CTI. En la fotografía se observa a alias Mono Huevo esposado, sin camisa y siendo trasladado hacia la aeronave, tras varias horas de tensión por la asonada contra las tropas.

La situación se registró después de que habitantes de la zona rodearan a los militares que participaron en la operación. En una primera imagen conocida por Caracol Radio se veía a decenas de personas en un potrero, en medio de la neblina, frente a la posición de los uniformados.

De acuerdo con documentos de inteligencia, alias Mono Huevo tendría 26 años y cerca de ocho años de trayectoria dentro de esa estructura criminal. Los informes lo ubican desde 2017 como integrante de la antigua comisión Édison 5000 y, para 2026, como cabecilla de comisión armada de la estructura Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Los documentos también señalan que su zona de influencia incluía veredas de La Uribe y La Macarena, entre ellas Mansitas, El Diviso, El Tigre, La Estrella, El Ruby, La Esperanza y Atlántida. Precisamente en La Esperanza se presentó la asonada tras su captura.

Alias Mono Huevo tenía orden de captura vigente expedida por la Fiscalía 114 DECOC de Villavicencio y la Fiscalía 43 Local de La Uribe. Además, aparece relacionado con citaciones extorsivas a comerciantes y ganaderos, constreñimiento y proselitismo armado contra población civil.

En el organigrama de inteligencia de la estructura Ever Castro, Anderson Castro Repiso aparece como encargado armado. Ese mismo documento señala que la estructura tendría 255 integrantes entre hombres en armas y redes de apoyo, bajo el Bloque Jorge Suárez Briceño