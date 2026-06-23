Partido clave para Brasil en la fecha tres de la Copa del Mundo 2026: Fecha, hora y rival

La Selección de Brasil afrontará una jornada decisiva en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Escocia en la tercera fecha del Grupo C. La Canarinha llega igualada en puntos con Marruecos, ambos con cuatro unidades, mientras que Escocia suma tres y mantiene opciones de clasificación a la siguiente ronda, y la selección ya eliminada del grupo Haití con cero unidades.

Previa del partido

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti depende de sí mismo para asegurar el primer lugar del grupo. Una victoria le garantizaría terminar como líder de la zona, aunque la historia reciente invita a la cautela. Las tres derrotas más recientes de Brasil en fases de grupos mundialistas se produjeron precisamente en la última jornada, incluida la sorpresiva caída ante Camerún en Catar 2022.

Además, el conjunto brasileño tendrá enfrente a una selección que, aunque históricamente no ha logrado vencer a la Verdeamarela, buscará dar la sorpresa en un encuentro de alta tensión. Escocia acumula diez enfrentamientos sin ganar frente a Brasil, con un balance de dos empates y ocho derrotas, siendo este su peor registro ante cualquier selección a la que haya enfrentado al menos diez veces.

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Los escoceses llegan tras caer 1-0 ante Marruecos en la segunda fecha, resultado que complicó sus aspiraciones dentro del grupo. Aunque mostraron una mejor imagen en la segunda mitad, volvieron a evidenciar problemas ofensivos. De hecho, no registraron un solo remate a puerta en ese compromiso y apenas acumulan cinco disparos entre los tres palos en sus últimos cinco partidos en grandes torneos internacionales.

Sin embargo, el equipo dirigido por Steve Clarke mantiene vivas sus opciones de clasificación y podría alcanzar una instancia histórica. Escocia nunca ha logrado superar una fase de grupos en una gran competición internacional, por lo que este partido representa una oportunidad única para cambiar el rumbo de su historia futbolística.

Brasil, por su parte, intentará imponer su jerarquía y confirmar su candidatura al título frente a una selección escocesa que se juega gran parte de sus aspiraciones mundialistas.

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Fecha y hora

El partido se jugará el próximo miércoles 24 de junio a partir de las 5:00 p.m. (hora Colombia) en el estadio de Miami en Florida y usted podrá seguir la transmisión del partido EN VIVO a través de la señal de el Fenómeno del Fútbol y con el minuto a minuto de la transmisión en el portal web de Caracol Radio.