Panamá anuncia “alianza extraordinaria” con Colombia para combatir narcotráfico

El presidente de Panamá José Raúl Mulino, habla durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos / Carlos Lemos ( EFE )

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien ganó las elecciones presidenciales de Colombia según el conteo preliminar, acordaron establecer una alianza “extraordinaria” para reforzar un plan contra el narcotráfico, crimen organizado y favorecer inversiones económicas.

En una conversación telefónica, el derechista presidente panameño felicitó a De la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta electoral al asegurar que dicho resultado, aún pendiente de confirmar, da “tranquilidad” a los “vecinos”.

“Yo quiero impulsar esto desde un punto de vista más pragmático, empresarial, de negocios e inversión. Lo que más me mueve con Colombia es mucha interacción y mucha capacidad de diálogo”, señaló Mulino en esa llamada, según un comunicado, en la que también recalcó que su objetivo es buscar “agrandar” la relación con Colombia.

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Por su parte, De la Espriella prometió que con él “todo va a producirse de manera muy rápida”, pues tendrá “un gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir” de ambos países.

Así como se comprometió a acelerar un millonario proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, estancado desde hace años que plantea una línea de cerca de 500 kilómetros y de 400 megavatios de potencia, lo que podría ser clave para la descarbonización y transición energética de ambos países.

Espera por el escrutinio

Según el preconteo divulgado por el ente organizador de los comicios, el ultraderechista De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66 %), mientras que el izquierdista Iván Cepeda alcanzó unos 12,7 millones de sufragios (48,70 %), en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

Estas cifras deberán ser confirmadas o ajustadas por el escrutinio oficial, que se está llevando a cabo en este momento.

Colombianos residentes en Venezuela votan en la primera vuelta de las elecciones para elegir al próximo presidente de Colombia. (Foto de: Jose Bula Urrutia/UCG/Universal Images Group vía Getty Images) / UCG Ampliar Colombianos residentes en Venezuela votan en la primera vuelta de las elecciones para elegir al próximo presidente de Colombia. (Foto de: Jose Bula Urrutia/UCG/Universal Images Group vía Getty Images) / UCG Cerrar

De la Espriella, que cuenta con el apoyo de Donald Trump, evalúa perfiles para conformar su gabinete y establecer la hoja de ruta para el empalme con el actual Gobierno, por lo que darán a conocer los miembros de su Administración en los “próximos días”.

Cooperación histórica

Antes de conversar con De la Espriella, Mulino se reunió con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en la capital panameña, donde destacaron la cooperación bilateral.

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En el encuentro, según un comunicado de la Presidencia panameña, ambos jefes de Estado coincidieron en la “histórica hermandad entre los pueblos de Panamá y Colombia, así como en mantener y ampliar la cooperación en temas como migración, seguridad fronteriza, turismo, medio ambiente y relaciones comerciales”.

Asimismo, ambos mandatarios convinieron en que la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico “sirve para darle un nuevo impulso a las iniciativas de integración regional soñadas por el Libertador Simón Bolívar”.

Durante la reunión bilateral, el mandatario panameño estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha. Por parte de Colombia, participaron la canciller Rosa Villavicencio y el embajador colombiano en Panamá, Fabio Mariño.