Panamá traslada sus condolencias a Colombia tras el accidente de un avión militar

El Gobierno de Panamá extendió este lunes sus “más sinceras condolencias” tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC), que según los datos preliminares llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 48 sobrevivieron con heridas.

“El Gobierno de la República de Panamá expresa su más profundo pesar por el trágico accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, ocurrido en el departamento de Putumayo, que transportaba miembros de la Fuerza Pública”, indicó el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

“El Gobierno panameño hace votos de fortaleza y consuelo de los familiares y seres queridos de quienes perdieron la vida cumpliendo su deber”, agregó la nota de la Cancillería.

También, insistieron en que el Gobierno panameño “reafirma los lazos de fraternidad, cooperación y cercanía que unen a nuestras naciones”.

“Panamá se une al duelo del pueblo colombiano”, concluyó el comunicado

Según los últimos informes de la FAC, la aeronave llevaba “114 pasajeros a bordo y once tripulantes”, y al menos 48 de ellos, que resultaron heridos, fueron rescatados.

La zona amazónica donde ocurrió el accidente es selvática y está alejada de otros centros urbanos.

En videos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para prestar ayuda.

Los aviones Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tienen capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.