Canal de Panamá tendrá su primera mujer directora

La ingeniera Ilya Espino de Marotta se convierte en la primera mujer en dirigir el canal de Panamá, que completa más de 100 años de operaciones. (Foto: Getty)

Ilya Espino de Marotta, una experta ingeniera, se convirtió en la primera mujer que dirigirá el canal del Panamá en más de un siglo de operaciones de la estratégica vía interoceánica.

Espino de Marotta estuvo al frente de las obras de ampliación del canal en 2016, una construcción que ha permitido triplicar su capacidad y que demandó una inversión de más de 5.000 millones de dólares.

Puerto de Miraflores en el Canal de Panamá: FOTO: Getty Images / Gonzalo Azumendi Ampliar Puerto de Miraflores en el Canal de Panamá: FOTO: Getty Images / Gonzalo Azumendi Cerrar

La nueva administradora fue designada por la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y anunciada por el mandatario panameño, José Raúl Mulino. La ACP es un ente autónomo del gobierno.

“He hablado con la nueva administradora (...) para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños”, afirmó Mulino en su cuenta de X.

Espino de Marotta, que asumirá su cargo en septiembre por un período de siete años, es la actual subadministradora del canal. Sustituirá en el cargo a Ricaurte Vásquez.

El canal de Panamá, una proeza de la ingeniería por donde transita el 5% del comercio marítimo mundial, fue construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914. En 1999 Washington cedió el control a Panamá tras la firma de tratados bilaterales.

Hasta la fecha ninguna mujer había ocupado el cargo de administradora.

Además, Espino de Marotta, licenciada en Ingeniería Marina por la Texas A&M University, será la cuarta persona de nacionalidad panameña en dirigir la ruta desde que es gestionada por el país centroamericano

Buque de carga en su paso por el Canal de Panamá. FOTO: MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images / MARTIN BERNETTI Ampliar Buque de carga en su paso por el Canal de Panamá. FOTO: MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images / MARTIN BERNETTI Cerrar

Actualmente era la responsable del proyecto de construcción de un nuevo embalse, por unos 1.500 millones de dólares, para garantizar el agua y evitar nuevas restricciones en el tránsito de buques por las sequías.

La nueva administradora también tendrá entre sus principales retos el desarrollo de dos nuevos puertos en el canal y la construcción de un gasoducto.

Lea también: Panamá responde a Trump: el Canal es y seguirá siendo nuestro

Panamá se encuentra inmersa en una disputa legal, luego de que la justicia local anulara el contrato por el cual una filial de la hongkonesa Hutchison operaba dos puertos en las entradas de la ruta.

Debido a ello, la empresa recurrió a la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París y reclama a Panamá unos 2.000 millones de dólares por daños y perjuicios.