Mike Bahía presentó ‘Competí’ canción mundialista bajo el sello discográfico de Ronaldinho

La música y el fútbol vuelven a encontrarse en una jugada mundial con el lanzamiento de “Competí”, una colaboración entre Mike Bahía y Louis BPM que llega en plena fiebre mundialista para convertirse en la banda sonora de los fanáticos del fútbol y la música latina.

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“Competí” hace parte de “Camisa 10”, el esperado álbum musical liderado por el legendario exfutbolista Ronaldinho bajo el sello Tu Música, proyecto que busca unir dos lenguajes universales: el fútbol y la música, celebrando la energía, la alegría y la conexión cultural que ambos generan alrededor del mundo.

En este lanzamiento, Mike Bahía destaca con una propuesta cargada de sonidos urbanos y dancehall, aportándole a la canción una vibra fresca, contagiosa y auténtica que invita a celebrar dentro y fuera de la cancha. La química musical entre Mike y Louis da vida a un sencillo dinámico que mezcla ritmos modernos con la emoción propia del espíritu mundialista.

Con “Competí”, el universo de “Camisa 10” continúa expandiéndose como una plataforma que reúne talento internacional, cultura latina y pasión deportiva, consolidando una experiencia sonora que no solo conecta generaciones, también cruza fronteras.

¿Qué es ‘Camisa 10’ de Ronaldinho?

Ronaldinho Gaúcho presentó ‘Camisa 10’, el primer álbum musical de su propio sello internacional, siendo un proyecto que reúne a más de una veintena de estrellas de la música de diferentes países, como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán.

El astro brasileño, campeón del mundo en 2002 y leyenda del Barcelona, confiesa que este lanzamiento cumple un anhelo que le ha acompañado durante toda su carrera.

La voz de Ronaldinho se puede escuchar en tres canciones del álbum: ‘Perfil’, junto al artista mexicano Luis R. Conriquez; ‘Vamos a Celebrar’, con Pitbull, y ‘La Verde’, acompañado por Tony Aguirre.

También se podrá encontrar en el disco artistas como: Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes, L-Gante, Juan Magán, DJ Kiko Rivera, Mike Bahía, entre otros.

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Sobre Mike Bahía:

El artista caleño recientemente presentó su tema “Bonita, bonita” una pieza musical que ha sido tendencia en redes sociales ya que es una reinterpretación del sencillo del dominicano Poeta Callejero.

Mike Bahía la lleva a su estilo musical, además estrena una nueva faceta en la que destaca la paternidad que está viviendo junto a su hijo Kai.

También, lanzó su canción titulada “encubrimientos” junto a la artista venezolana Corina Smith.

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