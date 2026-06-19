La cantautora estadounidense Katy Perry anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo “Watch It Burn”

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 12: Katy Perry performs during the Parade of Nations before the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Inglewood, California. (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jared C. Tilton - FIFA

La cantautora y personalidad de televisión estadounidense Katy Perry anunció este viernes su nuevo sencillo “Watch It Burn”.

Además, reveló la portada, que muestra un primer plano del rostro de Perry, iluminada por una luz con gotas de agua que cubren su piel.

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En la publicación simplemente escribió: “Watch It Burn. June 25th” junto al emoji de un cigarrillo.

Perry también presentó un adelanto de la canción en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que lucía un conjunto completamente negro mientras sostenía un bate de béisbol frente a un fondo lleno de grafitis y una piñata.

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Perry estrenó oficialmente “Watch It Burn” durante su actuación en el festival español ‘O Son do Camiño’ el pasado jueves 18 de junio.

Perry fue una de las artistas que se presentaron en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en los Estados Unidos, previo al partido del país anfitrión contra Paraguay, en el que los estadounidenses ganaron 4 a 1.