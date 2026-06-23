¿Es artista o trabajador cultural? UNESCO elige proyecto de Colombia para fortalecer sus derechos

Un proyecto del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia fue seleccionada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) entre más de 1.000 propuestas de diferentes países. El proyecto busca fortalecer la protección social y las condiciones laborales de artistas, creadores y trabajadores culturales del país.

La propuesta, denominada “Mejora del estatus del artista en Colombia: un marco integral para la protección social”, fue escogida en el marco del Programa UNESCO-Aschberg para Artistas y Profesionales de la Cultura. En palabras simples es el “brazo operativo de la Organización destinado a proteger y promover la libertad artística y la condición del artista” según indica la organización, donde en total, solo 16 iniciativas fueron seleccionadas a nivel mundial.

La decisión, la escogencia de este proyecto colombiano del actual ministerio de cultura representa un respaldo internacional a una propuesta que busca responder a una problemática histórica del sector cultural: las dificultades para acceder a mecanismos de protección social, obtener reconocimiento laboral y contar con políticas públicas ajustadas a las características de sus actividades.

¿Qué busca cambiar el proyecto?

La iniciativa pretende construir una hoja de ruta que permita mejorar las condiciones de vida y trabajo de quienes se dedican a actividades artísticas y culturales.

En la práctica, el objetivo es avanzar en mayores garantías en materia de protección social, reconocimiento laboral y acceso a políticas públicas que tengan en cuenta las particularidades del sector.

Para ello, Colombia buscará implementar la Recomendación relativa a la Condición del Artista, adoptada por la UNESCO en 1980, considerada uno de los principales instrumentos internacionales para promover los derechos culturales, laborales y sociales de artistas y trabajadores culturales.

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Trabajo conjunto entre varias entidades

El Ministerio de las Culturas liderará el proyecto en articulación con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los ministerios de Trabajo, Salud y Protección Social, Comercio, Industria y Turismo y Hacienda y Crédito Público.

También participarán organizaciones representativas del sector cultural. El propósito es fortalecer la coordinación institucional, mejorar la información disponible sobre esta población y consolidar herramientas que permitan una mejor garantía de derechos.

El pronunciamiento de la UNESCO

Para Alexandre Leicht, director de la Oficina Regional de la UNESCO, la selección de la iniciativa colombiana reconoce el compromiso del país con la promoción de condiciones laborales dignas y la protección de los derechos sociales de artistas y trabajadores culturales.

Por su parte, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, aseguró que “la cultura es trabajo, sustento y derechos. Esta decisión de UNESCO reconoce el esfuerzo que estamos haciendo para que artistas, creadores y trabajadores culturales cuenten con mejores condiciones de protección social y mayor reconocimiento dentro del desarrollo del país”, afirmó la ministra Kadamani.

Otras medidas para el sector

La selección del proyecto llega en un momento en que se han puesto en marcha varias iniciativas dirigidas a fortalecer las garantías sociales de quienes trabajan en el sector cultural.

Entre ellas está la reglamentación del artículo 41 de la reforma laboral, que establece medidas para avanzar en la formalización laboral y la protección social de artistas y trabajadores culturales.

También se suma la entrega de los primeros 50 bonos pensionales para maestras y maestros de la cultura en Valledupar; el programa Cultura es Dignidad Mayor, que beneficia a más de 22.500 agentes culturales mayores con un apoyo económico mensual; y Pensionarte Cultura, una iniciativa que abrirá 10.000 cupos para facilitar el acceso a subsidios que cubren entre el 60 % y el 80 % de los aportes a pensión.

Cabe resaltar de nuevo, que la elección de la UNESCO representa un reconocimiento internacional a los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida y trabajo de artistas y trabajadores culturales en Colombia, un sector que durante años ha reclamado mayor reconocimiento y acceso a mecanismos de protección social.