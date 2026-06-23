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23 jun 2026 Actualizado 19:21

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Leyendas del fútbol colombiano se unen en Miami por la inclusión y la educación

El evento busca recaudar fondos para fortalecer proyectos educativos dirigidos a jóvenes con discapacidad impulsados por la Fundación Jeison Aristizábal.

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Una cena benéfica en Miami reunirá a leyendas del fútbol colombiano, empresarios y ciudadanos con un objetivo común: apoyar la construcción de una piscina de hidroterapia avanzada y un centro de inteligencia artificial para jóvenes con discapacidad.

Se trata del World Experience Cóctel Dinner 2026, un evento organizado por la Fundación Jeison Aristizábal, reconocida por su trabajo en favor de la inclusión y la educación.

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La jornada contará con la participación de figuras como Mario Yepes, además de invitados especiales, música en vivo y gastronomía colombiana. Más que un encuentro social, la iniciativa busca recaudar recursos para ampliar las oportunidades de formación y rehabilitación de cientos de jóvenes.

“Queremos seguir construyendo país a través de la educación y la inclusión. Este evento es una oportunidad para que muchas personas se sumen a un sueño que beneficiará a cientos de jóvenes”, expresó Jeison Aristizábal.

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Los organizadores hicieron un llamado a la comunidad para sumarse a esta causa, ya sea asistiendo al evento o realizando aportes que permitan continuar fortaleciendo este proyecto social.

Porque detrás de cada donación hay una posibilidad más de transformar vidas.

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