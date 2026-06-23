Cali vivirá este domingo una nueva fiesta deportiva con la New Balance Media Maratón

Cali volverá a convertirse en epicentro del atletismo este domingo 28 de junio con la vigésima sexta edición de la New Balance Media Maratón de Cali, una cita que reunirá a cerca de 20 mil corredores de 30 países en la denominada Capital Deportiva de América.

La jornada iniciará desde las 5:30 de la mañana con la prueba de 21 kilómetros, en un evento que tendrá como punto de salida el interior del estadio Olímpico Pascual Guerrero y como meta el Convento de la Virgen Milagrosa, en la Avenida Roosevelt, tras un recorrido que atraviesa algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

La competencia, organizada por la Asociación Juancho Correlón, contará con tres distancias: 21K, 10K y 5K, todas con llegada en el mismo punto final. La prueba principal de 21K cuenta además con certificación de World Athletics, lo que garantiza una distancia exacta de 21.097 metros.

En la élite, la carrera reunirá a algunos de los mejores fondistas del país. En la rama masculina destacan nombres como Iván y Mauricio González, Nicolás Herrera, Santiago Zuluaga, Wilmer Chávez y Rubén Barbosa, mientras que en la femenina estarán atletas como Carolina Tabares y Leidy Romero.

El evento también contará con un amplio dispositivo logístico que incluye seguridad, atención médica, hidratación y cierres viales coordinados por la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de garantizar el desarrollo seguro de la competencia en todas sus distancias.

Los recorridos llevarán a los corredores por vías y sitios icónicos de la ciudad como el Bulevar del Río, la Avenida Sexta, el CAM, el Paseo Bolívar, el Parque de la Retreta y el Monumento a Jorge Isaacs, entre otros espacios representativos de Cali.

Horarios de salida

21K: 5:30 a.m. – Estadio Pascual Guerrero

5:30 a.m. – Estadio Pascual Guerrero 10K: 7:10 a.m. – Estadio Pascual Guerrero

7:10 a.m. – Estadio Pascual Guerrero 5K: 8:10 a.m. – Estadio Pascual Guerrero

Las inscripciones aún están abiertas a través de www.mediamaratoncali.com y www.juanchocorrelon.com.

“Cali está lista para vivir una fiesta deportiva que proyecta la ciudad al mundo. Invitamos a los caleños a salir a las calles y alentar a los atletas”, señaló Mario Casasfranco, director de la Asociación Juancho Correlón.