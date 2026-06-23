Ley Ángel, Kiara y Lorenzo: el eje central de la nueva edición de la revista Lazoos

Medellín

La revista Lazoos presentó la segunda edición de su publicación impresa en Colombia, un medio gratuito especializado en bienestar animal y tenencia responsable. Con circulación en Medellín, Bogotá y Cali, se distribuye en conjuntos residenciales, tiendas especializadas y veterinarias.

Este número analiza el avance legislativo en protección animal en el país. El contenido detalla el impacto de la Ley Ángel, la Ley Kiara y la Ley Lorenzo, normas enfocadas en sancionar el maltrato, regular los centros de cuidado y proteger a los perros de seguridad.

La edición incluye entrevistas con especialistas, pautas de higiene bucal para perros y gatos, y crónicas sobre el vínculo con las mascotas. Destacan casos de superación médica, la experiencia con un perro de asistencia y los beneficios de adoptar ejemplares adultos.

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El equipo editorial señaló que el proyecto busca informar y educar para promover el cuidado responsable. Con esta estrategia, la publicación busca consolidarse como un referente de consulta para los sectores vinculados a la protección animal en el país.

El medio mantiene su apuesta por el formato impreso para fomentar una lectura reflexiva frente al consumo digital. No obstante, complementa su difusión mediante redes sociales y su sitio web oficial (www.lazoos.co), donde aloja los artículos completos.