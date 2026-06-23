Las irregularidades denunciadas por el presidente Petro sorprenden al jefe de MOE UE

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia habló de transparencia en las elecciones presidenciales

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, Esteban González Pons, aseguró que le “sorprende” que el presidente Gustavo Petro haya denunciado presuntas irregularidades en las elecciones, cuando, según dijo, los candidatos no han formulado ese tipo de señalamientos.

“El proceso de escrutinio es manual, es transparente y está dotado de trazabilidad. Todo el mundo puede observar en todo momento cómo se está produciendo el escrutinio. No tiene trama ni nada”, afirmó González Pons, al reiterar que sus observaciones las hace “con todo respeto” hacia el jefe de Estado.

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El jefe de la misión europea sostuvo que “sorprende y sigue sorprendiendo que el presidente de la República denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos” y recordó que los observadores internacionales atienden las reclamaciones que presentan quienes participan directamente en la contienda electoral.

Durante la presentación del informe preliminar sobre la segunda vuelta presidencial, González Pons destacó el trabajo “profesional, neutral y transparente” de la Registraduría Nacional y resaltó el incremento histórico de la participación ciudadana.

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Pons subrayó que el sistema electoral colombiano ofrece garantías y permite verificar cada etapa del proceso. “Todo el mundo puede observar cómo se está produciendo el escrutinio”, insistió.

La misión de observación también advirtió sobre la creciente polarización en el debate público y la falta de mecanismos eficaces para controlar la publicidad política en plataformas digitales.

Finalmente, González Pons lamentó el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido en Cúcuta, y lo calificó como un hecho grave para la libertad de prensa durante el proceso electoral.