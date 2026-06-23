Atención, Colombia: así quedó el Grupo K del Mundial tras goleada de Portugal a Uzbekistán

Comenzó la segunda fecha del Grupo K del Mundial, la cual podría ser definitiva para la Selección Colombia, que en caso de ganarle a Congo al segundo turno, sellará su clasificación a la próxima fase. No obstante, Portugal goleó a Uzbekistán y metió presión.

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Portugal 5-0 Uzbekistán

El equipo europeo estaba urgido de un triunfo para poder quitarse el mal sabor que dejó el estreno con empate 1-1 ante Congo, además de las polémicas que surgieron alrededor de eventuales divisiones en la interna del vestuario.

Apenas fueron seis minutos los que tardó el conjunto portugués en abrir el marcador. Joao Cancelo, desde el sector derecho, envió un centro a media altura que conectó Cristiano Ronaldo enviándola pegada al palo del arquero para el 1-0.

Al 17′ hubo una falta sobre el borde del área que todos pensaban iba a cobrar Cristiano. Sin embargo, el astro se la cedió a Nuno Mendes y este la ubicó pegada al palo derecho para el 2-0 parcial.

Al minuto 30′ le anularon un gol a Uzbekistán por una falta previa sobre Joao Cancelo. Nueve minutos después Bruno Fernandes filtró un balón para Cristiano y este, mano a mano, definió con un remate cruzado.

Ya en el segundo tiempo, llegó el autogol de Uzbekistán. Tiro de esquina que cobró al primer palo Bruno Fernandes y, tras una serie de rebotes, terminó en autogol del arquero Nematov. El último fue de Rafael Leao al minuto 87 para el 5-0 final.

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Con este resultado, Portugal llegó a 4 puntos y prácticamente selló su paso a la próxima ronda, pero restará por conocer en qué posición lo hará. El partido contra Colombia será decisivo de cara al liderato del Grupo K.

Así quedó el Grupo K del Mundial

POS EQUIPO PJ PTS DIF 1 Portugal 2 4 +5 2 Colombia 1 3 +2 3 Congo 1 1 0 4 Uzbekistán 2 0 -7

La Selección Colombia jugará su partido por la fecha 2 contra Congo en Guadalajara desde las 9:00 p.m., por lo que necesitará un triunfo para dormir como líder del Grupo K.

Fecha 3 del Grupo K del Mundial

Sábado 27 de junio

- Colombia vs. Portugal / 6:30 p.m.

- Congo vs. Uzbekistán / 6:30 p.m.