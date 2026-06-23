CNSC comienza convocatoria EON con 1.504 vacantes en el sector público: fechas y requisitos

De fondo: Mujer sentada en un sofá, revisando tanto un documento como su celular (crédito: Getty Images) / A la izquierda se encuentra el logo de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ha confirmado las fechas de inscripción de la convocatoria ‘Entidades del Orden Nacional 2026’, la cual permite a los ciudadanos (incluido personas con discapacidad) el acceso al sector público como funcionarios, además de ascensos en su cargo.

En total, son 1.504 vacantes para ingresar a seis entidades del nivel nacional:

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

Fondo Nacional de Estupefacientes.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.

Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Fechas de inscripción

Hasta el 23 de junio se llevarán a cabo las inscripciones para personas con discapacidad, ofertando 96 vacantes. De estas, 22 vacantes no requieren experiencia.

Por otro lado, del 26 de junio al 23 de julio se ofertarán 1.408 vacantes para que cualquier colombiano, mayor de edad, y que cumpla con el perfil pueda inscribirse a una de estas.

Las funciones de los cargos varían según el nivel:

Asesor: formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos institucionales.

formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos institucionales. Profesional: manejo de correspondencia, archivo y actualización de información. Seguimiento a requerimientos internos, la organización logística de actividades y el apoyo a procesos institucionales e interinstitucionales, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos establecidos.

manejo de correspondencia, archivo y actualización de información. Seguimiento a requerimientos internos, la organización logística de actividades y el apoyo a procesos institucionales e interinstitucionales, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos establecidos. Técnico: apoyo administrativo, manejo documental, organización logística y seguimiento a requerimientos internos.

apoyo administrativo, manejo documental, organización logística y seguimiento a requerimientos internos. Asistencial: gestión de correspondencia, administración de archivos y apoyo logístico a la dependencia.

Requisitos para postularse a la convocatoria Entidades del Orden Nacional 2026

Estos procesos de selección varían los requisitos de acuerdo con la entidad a la que desea aspirar. Por lo tanto, debe consultar detenidamente el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del empleo al que desee postularse, así como los requisitos generales del Acuerdo de Convocatoria del Proceso.

¿Cómo postularse?

Podrá consultar estas ofertas a través del del Sistema para Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, en la sección de Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa convocados por las entidades que hacen parte del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2026, en el siguiente enlace:

https://simo.cnsc.gov.co/#ofertaEmpleo

Así entonces, siga estos pasos:

Regístrese para establecer su usuario y la contraseña. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.

Los derechos de participación tienen un valor de $87.550 para el nivel profesional y $58.400 para los niveles técnico y asistencial. Pueden pagarse por PSE, ventanilla o corresponsal bancario.

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