“El tiempo de espera acabó”: Muralidhar advierte sobre la destrucción del futuro de la niñez en Gaza
Srinivasan Muralidhar, presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, hizo un llamado a las potencias mundiales a actuar ante el deterioro en Gaza y denuncia ataques contra la niñez.
“El tiempo de espera acabó”: Muralidhar advierte sobre la destrucción del futuro de la niñez en Gaza
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...