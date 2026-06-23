“El tiempo de espera acabó”: Muralidhar advierte sobre la destrucción del futuro de la niñez en Gaza

Srinivasan Muralidhar, presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, hizo un llamado a las potencias mundiales a actuar ante el deterioro en Gaza y denuncia ataques contra la niñez.