Autoridades en Gaza reportan cinco personas muertas tras ataque israelí

Autoridades de Gaza reportaron hoy sábado, 20 de junio de 2026, la muerte de cinco personas, incluidos cuatro miembros de una misma familia, por ataques israelíes a pesar del alto al fuego vigente.

Israel y el movimiento palestino Hamás se acusan mutuamente casi a diario de supuestas violaciones de la tregua instaurada en octubre de 2025, mientras no avanzan los esfuerzos para poner fin de forma permanente a la guerra.

Un bombardeo nocturno contra un edificio en el barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza, acabó con la vida de un matrimonio y sus dos hijas e hirió a otras 12 personas, según la agencia de defensa civil.

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El hospital Al Shifa confirmó la recepción de los cuatro cuerpos de esa familia e informó de otra víctima por un ataque separado con dron en el norte de la ciudad.

Consultado por la AFP, el ejército israelí no reaccionó de inmediato.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 1.012 palestinos han muerto por ataques desde el inicio de la tregua. En este periodo, Israel reportó cinco soldados muertos.