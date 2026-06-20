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20 jun 2026 Actualizado 13:20

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Internacional

Autoridades en Gaza reportan cinco personas muertas tras ataque israelí

Pese al alto al fuego vigente, las violaciones a la tregua siguen siendo constantes.

Children watch from atop a promontory overlooking shelters for people displaced by war, as smoke billows in the background near the Nuseirat camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on June 19, 2026. Palestinian Islamist movement Hamas on Monday hailed a deal between the United States and Iran, expressing hope it would help put an end to violence in the Gaza Strip. Israel and Hamas trade near-daily accusations of truce violations and the Gaza Strip remains gripped by bloodshed as progress on permanently ending the war remains stalled. (Photo by Eyad Baba / AFP)

Children watch from atop a promontory overlooking shelters for people displaced by war, as smoke billows in the background near the Nuseirat camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on June 19, 2026. Palestinian Islamist movement Hamas on Monday hailed a deal between the United States and Iran, expressing hope it would help put an end to violence in the Gaza Strip. Israel and Hamas trade near-daily accusations of truce violations and the Gaza Strip remains gripped by bloodshed as progress on permanently ending the war remains stalled. (Photo by Eyad Baba / AFP) / EYAD BABA

Children watch from atop a promontory overlooking shelters for people displaced by war, as smoke billows in the background near the Nuseirat camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on June 19, 2026. Palestinian Islamist movement Hamas on Monday hailed a deal between the United States and Iran, expressing hope it would help put an end to violence in the Gaza Strip. Israel and Hamas trade near-daily accusations of truce violations and the Gaza Strip remains gripped by bloodshed as progress on permanently ending the war remains stalled. (Photo by Eyad Baba / AFP)
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Autoridades de Gaza reportaron hoy sábado, 20 de junio de 2026, la muerte de cinco personas, incluidos cuatro miembros de una misma familia, por ataques israelíes a pesar del alto al fuego vigente.

Israel y el movimiento palestino Hamás se acusan mutuamente casi a diario de supuestas violaciones de la tregua instaurada en octubre de 2025, mientras no avanzan los esfuerzos para poner fin de forma permanente a la guerra.

Un bombardeo nocturno contra un edificio en el barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza, acabó con la vida de un matrimonio y sus dos hijas e hirió a otras 12 personas, según la agencia de defensa civil.

Lea también: Hezbolá confirma alto el fuego en vigor con Israel, al que acusa de violarlo

El hospital Al Shifa confirmó la recepción de los cuatro cuerpos de esa familia e informó de otra víctima por un ataque separado con dron en el norte de la ciudad.

Consultado por la AFP, el ejército israelí no reaccionó de inmediato.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 1.012 palestinos han muerto por ataques desde el inicio de la tregua. En este periodo, Israel reportó cinco soldados muertos.

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