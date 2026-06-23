Comisión ONU vuelve a acusar a Israel de genocidio, ahora por ataques a niños palestinos

Israel ha cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra con sus ataques deliberados a niños palestinos en Gaza, indicó este martes un nuevo informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos.

El grupo de expertos, que ya el año pasado concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, amplió sus acusaciones señalando que las operaciones militares israelíes han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas entre los niños palestinos.

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El ataque deliberado contra los menores “es uno de los elementos clave que demuestran la intención genocida por parte de las autoridades y fuerzas israelíes de destruir al pueblo palestino total o parcialmente”, indica el informe de 22 páginas, presentado durante la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Según destacó el presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar, hay pruebas de que los niños palestinos han sido deliberadamente atacados y asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes, y el informe de la comisión señaló que se han identificado unidades militares de Israel responsables de algunos de estos ataques.

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El informe también recuerda cómo los niños de Gaza han sido víctimas de separaciones familiares, desplazamientos reiterados, hambre y el colapso de la educación y la atención sanitaria.

Además, niños palestinos han sido detenidos y sometidos a torturas y malos tratos en prisiones y centros de detención israelíes, señala un informe que también acusa a las fuerzas de seguridad de Israel de usar la violencia sexual contra menores como parte de una “humillación colectiva”.

“Al atacar a los niños, Israel está minando la capacidad del pueblo palestino para existir y determinar su futuro”, resumió el presidente de la comisión.

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