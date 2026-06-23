Disidencias prohíben a mineros ‘machuqueros’ realizar la labor en Segovia y Remedios, en Antioquia

Nordeste- Antioquia

Este martes comenzó a circular un panfleto firmado presuntamente por el frente 4 de las disidencias del bloque Magdalena Medio, que delinque en el Nordeste, Bajo Cauca y Sur de Bolívar . En este pasquín envía nuevas amenazas al sector minero de las poblaciones de Segovia y Remedios; además, lanzan una advertencia a supuestos colaboradores del Clan del Golfo, sus enemigos en la disputa por el territorio.

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Según el pasquín que está en análisis por las autoridades, se prohíbe a las personas que ejercen la labor de la minería en un sector específico trabajar en estas zonas. “A aquellos que ejercen la labor de machuqueros les queda prohibido seguir trabajando, ya que sabemos a quiénes están financiando y es mejor que no lo sigan haciendo”, dice uno de los puntos del panfleto.

Según fuentes consultadas de la zona, el machuquero es la persona que se interna en un socavón durante varias semanas o meses. Agrega que la mayoría de estas personas deben entregar un porcentaje al Clan del Golfo de lo extraído, pero que es obligatorio para permitirles el ingreso a la mina.

En otro aparte solicitan a las personas que de alguna u otra manera tendrían una relación con el Clan del Golfo abstenerse de seguir con este presunto apoyo. Recordemos que muchas personas son obligadas. También dejan entender que habrá una “ limpieza social ” ya que la amenaza es para quienes comercializan estupefacientes en estos territorios, lo mismo que para los ladrones.

Caracol Radio ha consultado a las autoridades, quienes han manifestado que se analiza la veracidad del panfleto, pero de manera inicial manifiestan que podría ser real. Esto aumentó el temor entre la población ante los recientes hechos violentos generado por esa guerrilla en esos dos municipios.

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Antecedentes de intimidaciones

Recordemos que Caracol Radio ya había denunciado que a principios de junio el mismo frente 4 de las disidencias había ordenado a los mineros suspender esta labor en algunas veredas . También se había advertido sobre el plan de expansión que tiene ese grupo ilegal en esas dos poblaciones para retomar el control que hoy comparten con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

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