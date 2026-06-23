Discursos, gobernabilidad y reclamos: lo que marca la segunda vuelta

En Hora20 el análisis a los resultados de las elecciones presidenciales, los discursos, los aciertos y desaciertas. El análisis a lo que representa el resultado de anoche para la gobernabilidad y ese otro país que según el preconteo resultó derrotado en las urnas. También el análisis a la dimensión judicial: los reclamos de Iván Cepeda, lo que viene en el proceso de escrutinio y la impugnación de algunos resultados.

Lo que dicen los panelistas

Esteban Gálvez, socio fundador de GDP Consultores, explicó que el incremento en participación le favoreció más a Cepeda, “el margen en Bogotá estuvo muy estrecho, por ejemplo, hoy la diferencia es de 7%; en Bogotá la campaña de Abelardo esperaba más”. Explicó que un municipio bastión es aquel en el que en primera vuelta se saca 50% de votos y más de 15 puntos, “allí 610 eran de Abelardo y de Cepeda 342 sacaron casi los mismo votos. Si uno mira incremento en votos de Abelardo en Bogotá, se le sumaron un 79% y 81% de votos de Paloma. Voto en blanco baja y se le va a Cepeda, así como los de Claudia y Santiago Botero”. Resaltó que desde GDP y basados en estadísticas de la MOE, “los 806 mil votos de Cepeda en municipios de riesgo se encontraron más de 200 mesas con 100% de votos para Cepeda; hay tendencia que genera preocupaciones”.

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Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, miembro de la campaña de Iván Cepeda, manifestó que es necesario esperar a que se termine el escrutinio y se defina con hechos la elección presidencial, “no estamos en contra de Constitución y hay una serie de reclamaciones. El doctor Cepeda dijo que habrá reconocimiento cuando termine el escrutinio”. Sobre el discurso de quien es considerado el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dijo que este fue ambiguo, “él dice que respeta la Constitución, pero por otro lado amenaza y dice que quienes desafíen las instituciones se encontrarán con toda la fuerza de la ley”.

Recordó que Iván Cepeda llamó la atención que ante propuesta de un acuerdo nacional, que sigue siendo necesario, y no hubo respuesta por parte de Abelardo de la Espriella, “seguimos levantando bandera de acuerdo nacional”.

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Sandra Borda, politóloga, doctora en Ciencia Política y columnista, resaltó que la división demuestra un fracaso grande de la forma de construir base electoral como lo hizo Petro, “fue exitoso porque fidelizó la base electoral, pero como se construyó sobre la estigmatización y polarización, se quedó con la mitad más pequeña del pastel, en esa medida, la lección para el próximo gobierno es que si solo hay 250 mil votos de diferencia, el proceso de construcción de gobernabilidad debe pasar por salirse de la base electoral. Si la estrategia del nuevo gobierno es parecida a la de Petro, el fin será el mismo”.

En cuanto a la estrategia del Pacto de cara al reconocimiento de los votos, dijo que una lectura puede estar relacionada con generar ruido en el proceso del conteo, pero también con impactar en la legitimidad del régimen, “usarán todas las herramientas posibles y esto solo redundará en beneficio del candidato ganador. Si la diferencia se mantiene, no habrá sombra de duda, entonces es mejor erradicar argumentos en contra del conteo y mecanismos para sacar el tema de la agenda y avanzar con discusiones de fondo”.

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Para Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y analista, Abelardo de la Espriella se demoró mucho en hablar, “la caravana fue innecesaria, pero destaco el mensaje de respeto a la Constitución de 1991, de que no hay diferencias irreconciliables en política y el hecho de reconocer que enfrenta crisis en muchos aspectos. Me gustó el mensaje de respeto y tolerancia a los periodistas, pero innecesaria la amenaza de que muerde duro. Fue tal ve el lunar del discurso”.

Detalló que en términos de gobernabilidad se sabe que en el Congreso hay senadores barriga y otros de partido, “los barriga se arriman a instituciones. Con el Pacto gobernó la U, el Conservador y sector del partido Liberal; esos no necesitan mucha seducción ideológica, entonces teniendo esta recomposición, no se puede cometer el gran error de Petro. Él ganó por una cifra ajustada y no quiso gobernar para todos, la persecución al sistema productivo; su pugnacidad le cobró factura”.

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Andrés Forero, senador electo por el Centro Democrático, recordó que Gustavo Petro hace cuatro años a las 5:00 de la tarde asumía que ganó el preconteo, si bien con una diferencia mayor, pero no era significativa, “hemos visto escrutinios en el pasado y se siente que dilatan el reconocimiento de la voluntad en las urnas y ahora faltan solo 13 mesas por ser escrutadas, esas mesas están a cargo de jueces, entonces el presidente dice que reconocerá resultados una vez jueces se pronuncien. Sigo sorprendido que sigan sin reconocer el resultado de ayer”.

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