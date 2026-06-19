Preguntas clave a tres días de las elecciones: violencia, presiones al elector y cálculos políticos

En Hora20 las preguntas clave a tres días de la segunda vuelta, el ambiente que se ha creado desde las campañas denunciando una nueva movilización social y donde también hay denuncias de compra de votos, analizaremos el objetivo de estos discursos y lo que podrían desencadenar. Después, los cálculos cuando faltan pocas horas para que los colombianos acudan de nuevo a las urnas y los llamados de distintos sectores a respetar los resultados del domingo.

Lo que dicen los panelistas

Gustavo García, exviceministro del Interior, abogado, presidente del Movimiento Político Social y Comunal, resaltó que el panorama que vive el país es fruto de la polarización y los discursos de odio que se instalan, “el llamado que se debe hacer es a respetar la institucionalidad, tratar de que se conozcan resultados, Iván Cepeda ya los reconoce, pero en el ambiente lo que debe quedar instalado ante el reclamo es seguir el respeto a las reglas”. No obstante, dijo que hay episodios de fraude, las campañas están en el derecho de presentar los reclamos a las autoridades.

Sobre las acusaciones de compra de votos en la campaña de Iván Cepeda, dijo que no hay pruebas para asegurar esa realidad y que la votación atípica no es suficiente para demostrar, “se dice que todos los narcos impulsan a votar por Cepeda, pero ¿dónde están las pruebas? La institucionalidad tiene que hacer lo propio”.

Para Claudia Margarita Zuleta, senadora electa por el Centro Democrático, una cosa es pedir garantías institucionales democráticas y otra cosa es pedir que se aclaren situaciones irregulares, “otra cosa es que, después del escrutinio donde los jueces dicen que hay un 99% de coincidencia en el preconteo, el presidente no reconozca resultados, ahí sí hay un desconocimiento a las instituciones, eso hace que el ambiente previo a elecciones sea muy raro”. Además, dijo que hay personas cercanas a la campaña de Cepeda anunciando incendio social, caos social si el resultado no los favorece, “un presidente que no reconoce resultados, donde hay participación atípica en 200 mesas, eso tiene que ver porque genera alerta, no es fraude, pero sí alerta, sobre todo, cuando se tiene en cuenta las alertas de la Defensoría por riesgo electoral y presencia de armados”, en esa medida, argumentó que hay caldo de cultivo que genera temor.

Agregó que en ese sentido es muy distinto decir “denuncio un riesgo electoral por compra de votos”, donde se convoca a instituciones para que vigilen y se ponga ojos en regiones con riesgos, “una cosa es denuncia, otra cosa es decir: ‘Si no gano, entonces hay incendio social; la distancia es franca”.

Jorge Mantilla, politólogo, columnista e investigador en asuntos del conflicto, planteó que hoy en el país se violan normas no escritas de la democracia, “una es la tolerancia mutua, acá el competidor se considera enemigo, particularmente en la narrativa donde no hay que buscar mucho para ver la puesta en escena de campaña de Abelardo de la Espriella frente a la izquierda o los medios, y segundo, es la deferencia institucional, que el perdedor acepte que pierde porque viene una revancha. Acá nos dicen que si pierde no habrá nuevamente elecciones, pero se debe dar escenario de confianza en árbitros institucionales que han operado estos cuatro años, como el Congreso y las cortes”.

Detalló que el punto central no es si el país se incendia el domingo, “el país es un mar de gasolina, tiene 27 mil hombres en armas, alta desigualdad, un escenario de criminalidad organizada, entonces acá la pregunta es quién bota el fósforo y este es el punto donde la sociedad civil y las instituciones se ponen a prueba. El problema con los candidatos es que comprometerse a no botar el fósforo no da votos”. Finalmente, en términos de orden público y presión a poblaciones por parte de armados, dijo que en este momento no se puede hacer nada.

Para Rodrigo Lara, exsenador, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y miembro de la campaña de Abelardo de la Espriella, hay un presidente en ejercicio que no reconoce el resultado de la primera vuelta, “es inédito que un presidente ponga en tela de juicio la legitimidad del propio sistema electoral, es irresponsable y grave porque es un acto contra los fundamentos de la democracia”. En ese sentido, dijo que los seguidores de Cepeda salgan a amenazar con disturbios y violencia, “eso es una amenaza violenta contra el país y eso muestra el talante antidemocrático de lo que rodea la campaña de Iván Cepeda y del propio Cepeda, que no condena las amenazas de disturbios ni el no reconocimiento de Petro de las elecciones de primera vuelta”.

Denunció la realidad que, según él, se vive en Chocó, Cauca y Nariño, “allá hay una operación narcopolítica, la más alta de la historia. Todos los narcos en armas están presionando poblaciones enteras para que voten por Cepeda porque es la garantía de la continuidad, del pasaporte de impunidad que es la paz total. En Nariño es aterradora la magnitud de población, personeros, alcaldes, hablan de castigos colectivos si hay un solo a favor de Abelardo de la Espriella”.