¿Quién es ‘Lumumba Vea’? El aficionado más viral del Congo que estará hoy en el partido vs. Colombia. Getty Images / Anadolu

Michel Nkuka Mboladinga, quien se ha convertido en uno de los aficionados más conocidos del fútbol a nivel internacional, estará este 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara alentando a la República Democrática del Congo ante Colombia en el Mundial 2026.

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El aficionado congoleño se hizo famoso a raíz de su particular exhibición como “estatua humana” en las graderías de los estadios donde juega la selección de su país.

Mboladinga se ha hecho llamar ‘Lumumba Vea’, a causa de su particular pose, con la que homenajea de forma directa al primer ministro de su país y símbolo de la lucha por la independencia africana, Patrice Lumumba, asesinado en 1961.

La llegada del popular imitador al Mundial 2026 se había visto demorada, siendo objeto de polémica, debido a la cuarentena obligatoria por el brote de ébola que actualmente ha cobrado cerca de 254 vidas en el Congo.

‘Lumumba Vea’ ganó una notable popularidad durante la pasada Copa Africana de Naciones, luego de que la Federación Argelina de Fútbol se disculpara públicamente con él, debido a la celebración en tono de burla del delantero Mohamed Amoura durante las finales de la competición.

Lumumba está en México y espera con sus coloridos trajes, adornados con imágenes del prócer congoleño y su icónica pose, encender en los jugadores del Congo esa misma llama que dejó Patrice Lumumba en los corazones de todos los africanos.

¿Quién fue Patrice Lumumba?

Patrice Lumumba nació el 2 julio de 1925 en un país colonial, llamado entonces Congo Belga (hoy República Democrática del Congo), a raíz del dominio ejercido por la nación europea durante más de 70 años.

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Desde su juventud, Lumumba tuvo constante actividad política y fue uno de los principales líderes del movimiento nacionalista que terminó por declarar la independencia del poder colonial, siendo elegido como el primer primer ministro escogido democráticamente en 1960.

En medio de las tensiones y el apoyo belga a rebeldes insurrectos, Lumumba fue capturado. El 17 de enero de 1961 fue asesinado, con tan solo 35 años y poco más de dos meses de mandato, por un pelotón de fusilamiento bajo supervisión belga.

Asimismo, varios informes y recuentos históricos, como el libro ‘The Lumumba Plot’, han examinado la participación de agentes de la CIA estadounidense en el plan para acabar con la vida de Lumumba, cuyo cuerpo fue desmembrado y disuelto en ácido para evitar su veneración.

¿A qué hora juega Colombia con República del Congo y cómo seguir el partido EN VIVO?

La Selección Colombia juega este martes 23 de junio a las 9:00 p. m. hora colombiana, contra su similar de República Democrática del Congo. El partido se disputará en el estadio Akron de Zapopán, de Guadalajara.

Recuerde que puede seguir la transmisión de Caracol Radio EN VIVO con la narración del Fenómeno del Fútbol y seguir el minuto a minuto del emocionante juego en la página web de este mismo medio.

De la misma manera, puede ver el partido en vivo por las señales de DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.