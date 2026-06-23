Así fortalece Cemento País vínculo con Cartagena: XVIII Feria Inmobiliaria de Caracol Radio, clave

Colombia

Grupo Prisa nuevamente organizó la XVIII Feria Inmobiliaria de Caracol Radio en una de las ciudades aliadas de estas iniciativas, en Cartagena, en donde convergieron diferentes empresas de varios sectores económicos del país.

Entre estos estuvo la construcción representada, nada más y nada menos, que por Cemento País, una de las compañías líderes en esa industria.

Sin embargo, también hicieron presencia entidades financieras y proveedores que presentaron a todos los asistentes la oferta de vivienda, proyectos de inversión y soluciones de construcción que llegan a la ciudad cada año.

La participación de Cemento País

Ahora, la cementera resaltó por su participación dentro de la feria, ya que se mantuvo activa en los espacios invitando a todos y cada uno de los cartageneros que estuvieron presentes, a recorrer los stands y conocer de cerca las oportunidades que trae la feria.

La feria, una oportunidad de crecimiento para Cemento País

Así mismo, Cemento País vio una oportunidad en la feria y aprovechó para acercar su portafolio a todos los potenciales clientes como constructores, compradores y familias interesadas en proyectos formales y sostenibles.

¿Cuál es la importancia que tiene la feria inmobiliaria para Cemento País?

Finalmente, Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, recalcó que el evento es un espacio estratégico para el sector.

“La Feria Inmobiliaria de Caracol Radio y Grupo Prisa es un punto de encuentro fundamental. Permite conectar la oferta con la demanda real de la ciudad y dinamiza la construcción formal. Desde Cemento País estaremos muy atentos cada vez que se realice este evento, porque creemos en acompañar el crecimiento de Cartagena con materiales de calidad y cercanía con el cliente”, señaló el funcionario de la cementera.

Es así como la Feria se ha posicionado como una vitrina anual para impulsar la inversión y el acceso a vivienda en la región.