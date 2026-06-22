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Esperamos los resultados de los escrutinios y vamos a respetar las reglas de la democracia: Pizarro

La jefe de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, habló en 6AM W de Caracol Radio, sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial, que dieron como ganador a Abelardo De La Espriella.

A propósito, la senadora del Pacto Histórico hizo un llamado a la calma y a esperar el resultado del escrutinio.

“Solicitamos que se permita que ese proceso concluya con todas las garantías y transparencia plena”, señaló.

Igualmente, dijo que esperan tener “toda la tranquilidad” y que “no pretenden salir a incendiar el país”.

También les agradeció a los millones de colombianos que apoyaron la campaña de Cepeda y se sumaron a la ‘Alianza por la Vida’.

“Para nuestra gente, nuestros territorios, todo el amor, sepan que vamos a actuar con grandeza, los vamos a defender, esa fuerza social ha crecido y vamos a seguir creciendo”, señaló.

¿Cómo reacciona ante el discurso de Abelardo De La Espriella sobre las garantías para la oposición?

Luego de que De La Espriella asegurara que “no habrá retaliaciones, ni persecuciones contra sus opositores, porque en una democracia no existen enemigos irreconciliables”, la congresista respondió: “ver para creer”.

“Lo que se esperaría de un gobierno democrático es que respete la oposición política, que le brinde garantías, que tenga un talante dialogante. Tristemente, lo que él nos dijo en la campaña y lo que aseguró en entrevistas anteriores es todo lo contrario”, señaló.

¿Pizarro apostará en un futuro por la Alcaldía de Bogotá?

La senadora aseguró que trabajarán por seguir fortaleciendo los liderazgos y la fuerza política del Pacto Histórico.

“Ahí me van a ver a mí también (...) y sobre la Alcaldía de Bogotá, cada día tiene su afán dicen las abuelas, por ahora salgamos de este momento que estamos viviendo, pero por supuesto se vienen las elecciones regionales“, concluyó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: