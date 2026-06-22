Medellín fortalece su red de asistencia y protección para personas mayores vulnerables

Medellín

La Alcaldía de Medellín consolidó una red de asistencia que beneficia actualmente a más de 4.400 personas mayores en la ciudad. A través de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la Administración Distrital opera un portafolio de servicios permanentes, alojamiento temporal y acompañamiento especializado diseñado para prevenir el abandono institucional y familiar, promover el cuidado idóneo y garantizar los derechos fundamentales de esta población.

Dentro de la estrategia de atención diurna, un total de 2.813 ciudadanos asisten a los Centros Vida Gerontológicos, espacios enfocados en la inclusión social y la participación comunitaria. Por su parte, el modelo de Larga Estancia brinda cobertura a 1.294 personas mayores que requieren cuidado permanente; este servicio se centraliza en una sede propia y se apoya en una red de 16 instituciones aliadas que aseguran alojamiento, alimentación y asistencia médica e integral.

Más información Con nuevo censo, Medellín transformará la atención e inclusión de la población habitante de calle

La oferta del municipio también contempla alternativas de vivienda y apoyo domiciliario. El programa de Dormitorio Social ofrece resguardo nocturno a 360 adultos mayores independientes que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema o riesgo de habitanza en calle. Asimismo, la estrategia ‘Familias Cuidadoras’ vincula a cerca de 330 hogares, proporcionándoles un subsidio económico y acompañamiento biopsicosocial con un equipo de enfermería, psicología, nutrición y gerontología para mitigar el impacto del cuidado en el entorno familiar.

En el marco de estas acciones, las autoridades locales enfatizaron la necesidad de mitigar problemáticas como el maltrato y el síndrome del cuidador, promoviendo capacitaciones para los entornos familiares. Desde la Administración Distrital se emitió un llamado formal a la ciudadanía, comunidades e instituciones para corresponsabilizarse en la cultura del cuidado y el respeto hacia la población adulta mayor de la capital antioqueña.