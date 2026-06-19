Medellín es la primera ciudad colombiana en ingresar al Índice de Calidad de Vida de ONU-Hábitat

Medellín

Medellín alcanzó un hito histórico en su proyección internacional al convertirse en la primera ciudad de Colombia en ser incluida y publicada oficialmente en la medición global del Índice de Calidad de Vida Urbana de ONU-Hábitat. El anuncio, realizado por la Alcaldía a través del Departamento Administrativo de Planeación, posiciona a la capital antioqueña como un referente de vanguardia en planeación urbana, innovación y desarrollo sostenible dentro de América Latina.

El ingreso a este selecto grupo global es el resultado directo de una rigurosa encuesta de calidad de vida urbana coejecutada por el Distrito y ONU-Hábitat durante el año 2025. En esta exhaustiva evaluación, la ciudad obtuvo una destacada puntuación de 75 sobre 100 en el Índice de Satisfacción con la Vida, una métrica que valida internacionalmente el bienestar de los habitantes y la transformación social de la capital de Antioquia.

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Este importante indicador recopila y analiza la percepción ciudadana en ejes fundamentales para el día a día, tales como el bienestar social, el estado del espacio público, el acceso a servicios de salud y educación, y la eficiencia en los sistemas de movilidad urbana. Al estar bajo estándares internacionales, los datos permiten comparar de forma directa el desempeño de Medellín con el de otras grandes metrópolis del mundo que forman parte de la agenda de la ONU.

Con la incorporación definitiva en este índice global, el Distrito eleva su capacidad para gestionar información estadística de alto nivel y adquiere herramientas técnicas avanzadas. Estos datos estandarizados serán la base científica para el diseño de políticas públicas eficaces y la toma de decisiones estratégicas, orientadas a reducir las brechas sociales y mejorar integralmente el bienestar en el territorio.