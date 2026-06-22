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22 jun 2026 Actualizado 21:32

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Justicia

Condenan a 40 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hija

Los hechos ocurrieron cuando su hija era menor de edad, en el municipio de La Palma, Cundinamarca.

24 años de prisión para pastor de una iglesia en Cartagena por abuso sexual

24 años de prisión para pastor de una iglesia en Cartagena por abuso sexual / Álvaro Tavera

24 años de prisión para pastor de una iglesia en Cartagena por abuso sexual
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Un juez penal del circuito con función de conocimiento condenó a 40 años de prisión a un hombre que violentó sexualmente a su hija cuando tenía 13 años. Las agresiones se presentaron en el municipio de La Palma, Cundinamarca.

“Los hechos que motivaron la decisión judicial ocurrieron cuando la víctima, de 13 años, fue sometida en tres ocasiones a vejámenes sexuales por parte de su padre, quien además la amenazaba con lastimarla si contaba lo ocurrido”, señaló la Fiscalía.

La investigación, liderada por un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), logró establecer que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2024 en una vivienda de La Palma (Cundinamarca), donde residía la abuela paterna de la niña.

El ente acusador también logró determinar que entre enero y febrero de 2025 ocurrió otro episodio, cuando el hoy condenado quedaba a cargo de la menor.

Por estos hechos, el juez lo declaró responsable del delito de acceso carnal violento agravado.

El hombre, de 37 años, permanece privado de la libertad desde julio de 2025.

La sentencia fue de primera instancia, por lo que podrán presentarse recursos de apelación contra el fallo condenatorio.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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