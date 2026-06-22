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22 jun 2026 Actualizado 11:41

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Cúcuta

Cúcuta le brindó amplio respaldo a Abelardo de La Espriella

La ciudad votó masivamente por el candidato electo

Discurso Abelardo de la Espriella La ventana al mundo. Foto : Jairo Cassiani Colprensa-Barranquilla

Discurso Abelardo de la Espriella La ventana al mundo. Foto : Jairo Cassiani Colprensa-Barranquilla

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En la zona de frontera se volvió a sentir el rugido del Tigre que alcanzó una importante votación en la segunda vuelta presidencial y que ratificó al candidato de la derecha.

En esta ciudad el 79% le hizo el “guiño” al dirigente político Abelardo de La Espriella con 306.536 votos frente al rival que alcanzó 76.069 votos.

En esta ciudad, en la segunda vuelta presidencial también hubo un aumento en el número de participantes en las urnas como ocurrió en la región.

Pese a la abrupta medida de cerrar frontera de manera anticipada, como también algunas dificultades al comienzo de la jornada las autoridades advirtieron sobre la importante votación que alcanzó el candidato electo.

El desarrollo de la jornada estuvo pasado por una fuerte temperatura, y con garantías para todos los votantes en esta zona del país.

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