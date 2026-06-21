Ejército despliega 11 mil hombres en la región para el Plan Democracia

Norte de Santander

Con más de 11.000 hombres y mujeres desplegados, la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3 hacen presencia en 40 municipios de Norte de Santander y uno en el sur del departamento del Cesar para esta segunda vuelta presidencial.

En total, son 238 puestos de votación que abarcan 406 mesas, en las que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto acompañados de soldados que, en coordinación con la Policía Nacional, la Gobernación del departamento, las autoridades municipales y la Registraduría Nacional, trabajan de manera mancomunada para apoyar el libre desarrollo de los comicios electorales.

Para esta segunda vuelta se ha fortalecido el dispositivo de seguridad con aeronaves no tripuladas, vehículos blindados y talento humano experto en manejo de explosivos y demoliciones, que estarán atentos para neutralizar cualquier amenaza terrorista.

Así mismo el Ministerio de Defensa Nacional ha dispuesto la línea gratuita 157 para transparencia electoral, una herramienta directa donde los ciudadanos pueden informar de manera segura hechos de corrupción que se presenten antes, durante y después de los comicios.

También está disponible la línea 107 contra el terrorismo, mediante la cual podrán informar de manera oportuna cualquier actividad sospechosa que atente contra la integridad de la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública.