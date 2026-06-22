Elecciones 2026: Fiscalía confirmó 5 capturas y 12 indagaciones por presuntos delitos electorales

La Fiscalía General de la Nación informó que durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta, realizadas en Colombia este domingo 21 de junio, fueron capturadas cinco personas por su presunta participación en delitos electorales.

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“Corresponden a un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta); un votante que trató de sufragar por otra persona en Inírida (Guainía); un hombre que destruyó una urna en Valledupar (Cesar); un ciudadano que sufragó dos veces, una de ellas por su pareja, en Medellín (Antioquia); una mujer que falsificó una credencial de testigo electoral en Sincelejo (Sucre), y una persona que se presentó a votar con una cédula ajena en Aipe (Huila)”, señaló la Fiscalía.

Además, se abrieron 12 noticias criminales por posibles delitos electorales, las cuales serán revisadas para determinar si los hechos constituyen algún delito.

De otro lado, fueron capturadas 53 personas que tenían órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos.

Las capturas se realizaron en Bogotá, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Atlántico, Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Santander, Casanare, Sucre, Magdalena, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Huila, Meta, Cesar, Chocó y Nariño.

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Por último, los mecanismos de identificación y verificación permitieron ubicar en los puestos de votación a 52 personas que, a la fecha, estaban reportadas como desaparecidas.

La mayoría de los casos se registró en Medellín (11), Cali (7), Boyacá (6), Magdalena (6), Huila (5), Norte de Santander (5), Caldas (4) y Bogotá (2).