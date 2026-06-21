Incautan en Yumbo material de guerra de ‘Mordisco’ que iba para Guaviare

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional incautaron en Yumbo, Valle del Cauca, un cargamento de material de guerra y drones que iba dirigido a la estructura Armando Ríos, de la facción de alias ‘Iván Mordisco’, que delinque en San José del Guaviare.

Según las autoridades, el material habría sido enviado por alias “Marlon”, cabecilla muerto recientemente en operaciones militares, para fortalecer las capacidades armadas de esa estructura criminal.

En la operación, adelantada por tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 15, fueron incautados 20 fusiles, 100 proveedores, 2.000 cartuchos, 80 minas antipersonal y seis drones.

Las autoridades señalaron que estos elementos pretendían ser usados en acciones criminales contra la Fuerza Pública y la población civil.

El resultado se dio de manera simultánea al Plan Democracia. Al cierre de la jornada electoral, las Fuerzas Militares entregaron un parte de tranquilidad y aseguraron que no se presentaron novedades de consideración que afectaran el normal ejercicio democrático.