Riñas en Bogotá a pocas horas de las elecciones presidenciales: Distrito hace llamado a la paz

Las autoridades confirmaron la muerte de un menor de 17 años en medio de una riña entre barras del Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba. Foto: Getty Images( Thot )

En menos de 24 horas comienzan las elecciones presidenciales en Colombia y en Bogotá ya se han presentado confrontaciones políticas entre seguidores de los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en las urnas.

Desde la Alcaldía de Bogotá hacen un llamado para que los ciudadanos no acudan a la violencia y respeten las diferencias.

“Les pedimos a las campañas políticas que les manden a sus seguidores justamente este mensaje: la democracia se disputa con votos, no con confrontaciones ni con riñas”, señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Agregó que la jornada electoral debe desarrollarse en paz y que los resultados sean acogidos por todos los ciudadanos.

Los equipos del Distrito y la Fuerza Pública están desplegados en todo el territorio, pero pidió la ayuda de los habitantes para que las elecciones sean pacíficas.

Las autoridades han atendido enfrentamientos y riñas en las localidades de Suba, Teusaquillo y Kennedy.