Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 jun 2026 Actualizado 02:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Riñas en Bogotá a pocas horas de las elecciones presidenciales: Distrito hace llamado a la paz

La Secretaría de Gobierno pidió la colaboración de toda la ciudadanía para que las elecciones se desarrollen en paz.

Las autoridades confirmaron la muerte de un menor de 17 años en medio de una riña entre barras del Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba. Foto: Getty Images

Las autoridades confirmaron la muerte de un menor de 17 años en medio de una riña entre barras del Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba. Foto: Getty Images(Thot)

Las autoridades confirmaron la muerte de un menor de 17 años en medio de una riña entre barras del Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba. Foto: Getty Images
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

En menos de 24 horas comienzan las elecciones presidenciales en Colombia y en Bogotá ya se han presentado confrontaciones políticas entre seguidores de los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en las urnas.

Desde la Alcaldía de Bogotá hacen un llamado para que los ciudadanos no acudan a la violencia y respeten las diferencias.

“Les pedimos a las campañas políticas que les manden a sus seguidores justamente este mensaje: la democracia se disputa con votos, no con confrontaciones ni con riñas”, señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Agregó que la jornada electoral debe desarrollarse en paz y que los resultados sean acogidos por todos los ciudadanos.

Los equipos del Distrito y la Fuerza Pública están desplegados en todo el territorio, pero pidió la ayuda de los habitantes para que las elecciones sean pacíficas.

Las autoridades han atendido enfrentamientos y riñas en las localidades de Suba, Teusaquillo y Kennedy.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir