Armenia

La Policía y la seguridad, antes durante y después de la jornada electoral en Armenia y Quindío

En Caracol Radio Armenia hablamos con el comandante de la Policía del Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante que entregó detalles del plan democracia que se ha desplegado en los 12 municipios del departamento en esta jornada electoral de segunda vuelta presidencial.

El alto oficial explicó “, hay que dar dos cosas claras, el solo hecho que tengamos una un gran componente de policías al servicio del proceso electoral, no reducimos ni diezmamos la capacidad de policía en la calle para atender la dinámica normal del servicio de policía”

Plan democracia

“129 puestos de votación dentro del departamento, 110 bajo nuestra responsabilidad con policía. En esos 110 puestos de votación se agrupa el 98 99% de la población que puede ejercer su derecho al voto"

“Tenemos dispuestos más de 1300 policías, única y exclusivamente para atender esta dinámica desde el antes, desde el acompañamiento y llevar los votos a los diferentes municipios, los diferentes puestos de votación, el despliegue en la ciudad de Armenia, que es uno de los más importantes y que genera un factor de atención muy importante, invitar a las personas a que lo hagan de manera libre, de manera conciencia”

Seguridad luego del cierre de las urnas

El comandante de la Policía, explico además “posterior a que se nos presente el cierre 4 de la tarde, un despliegue también supremamente significativo de reacción y de capacidad de atender cualquier situación o cualquier manifestación de protesta que se pueda llegar a pasar o a presentar, pero realmente estamos preparados, tanto como policía, el trabajo articulado y el apoyo que hemos tenido de nuestro ejército y obviamente la articulación con nuestros grupos investigativos de policía, de CTI para identificar y capturar a aquellos generadores de delitos electorales durante este proceso”

Seguimos trabajando en esa dinámica y realmente podemos darle esa voz de tranquilidad a los quindianos que estamos trabajando a doble máquina para que se desarrollen y se lleven a cabo estas justas electorales con toda la tranquilidad, puntualizó el oficial.

Ministro de Justicia en Armenia

Nuevamente el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo es el delegado del gobierno nacional en el departamento del Quindío para esta jornada electoral de segunda vuelta presidencial.

El jefe ministerial encabezará en el comando de la Policía en Armenia el Puesto de Mando Unificado, PMU desde las 7 de la mañana con las autoridades regionales y luego liderará los actos de apertura de la jornada electoral en la capital del Quindío.

Datos electorales, Quindío

En el Quindío hay 504.934 personas aptas para votar en los 12 municipios del departamento, de las cuales 261.046 son mujeres y 243.888 hombres, 129 puestos de votación, 1.471 mesas y 10.576 jurados de votación