Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco profesores en el Magdalena

Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco profesores, señalados de defraudar el sistema maestro de elegibilidad docente en el sector público educativo, en hechos ocurridos en el municipio de Ciénaga.

Según la información entregada por la Fiscalía se trata de Alan Daniel Gutierrez Gutierrez, Olga Beatriz Meza Montalvo, Merlys Marina Beltrán Zuleta, Aracely Campo Cuello y Manuel Alfonso Llanes Montaño.

De acuerdo con la investigación, entre 2023 y 2024, los profesores, al parecer, alteraron certificaciones, soportes académicos e información en hojas de vida, que posteriormente adjuntaron al sistema maestro.

Además, los elementos materiales probatorios recolectados evidenciaron posibles irregularidades en las vinculaciones provisionales de docentes realizadas por la Secretaría de Educación de Ciénaga en 2023.

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