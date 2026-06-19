Santa Marta dispone medidas de seguridad para la segunda vuelta presidencial

Santa Marta

Con el propósito de salvaguardar la salud y la vida de los samarios durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de la República, la Secretaría de Salud Distrital declaró la Alerta Amarilla Hospitalaria en todo el sistema en Santa Marta, medida que regirá entre el 20 y el 26 de junio de 2026.

Esta decisión fue adoptada mediante la Resolución 626 del 12 de junio de 2026 y busca fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de las instituciones prestadoras de servicios de salud ante cualquier situación de emergencia que pueda presentarse durante el desarrollo de la jornada democrática.

Medidas de orden público y seguridad para Elecciones

Entre las disposiciones contempladas en el acto administrativo se encuentra la prohibición de expendio y consumo de bebidas embriagantes en toda la jurisdicción del Distrito de Santa Marta -incluida la zona rural- a partir de las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio.

Prohibidas las caravanas

Es importante precisarle a la ciudadanía samaria que desde las 00:00 horas del sábado 20 de junio hasta las 00:00 horas del lunes 22, se prohíbe en toda la jurisdicción del Distrito de Santa Marta la realización de caravanas, recorridos vehiculares, desfiles, marchas, concentraciones móviles, o cualquier otra manifestación similar de carácter político- electoral.

Los conductores y/o propietarios de vehículos que incumplan las restricciones serán sancionados como lo establece la norma con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, sin perjuicio de la inmovilización del vehículo y demás medidas que haya lugar.

Restricción de chivas turísticas

En aras de preservar el orden público, garantizar la movilidad y prevenir alteraciones a la convivencia ciudadana, durante la jornada electoral se restringe.

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La circulación de vehículos destinados al transporte turístico tipo chiva y demás vehículos recreativos o de similares características en todo el Distrito. La medida estará vigente desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 6:00 de la mañana del día lunes 22 de junio.

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