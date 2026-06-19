Santa Marta dispone medidas de seguridad para la segunda vuelta presidencial
Entre las disposiciones contempladas en el acto administrativo se encuentra la realización de caravanas, recorridos vehiculares, desfiles, marchas, concentraciones móviles, o cualquier otra manifestación similar de carácter político- electoral.
Santa Marta
Con el propósito de salvaguardar la salud y la vida de los samarios durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de la República, la Secretaría de Salud Distrital declaró la Alerta Amarilla Hospitalaria en todo el sistema en Santa Marta, medida que regirá entre el 20 y el 26 de junio de 2026.
Esta decisión fue adoptada mediante la Resolución 626 del 12 de junio de 2026 y busca fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de las instituciones prestadoras de servicios de salud ante cualquier situación de emergencia que pueda presentarse durante el desarrollo de la jornada democrática.
Medidas de orden público y seguridad para Elecciones
Entre las disposiciones contempladas en el acto administrativo se encuentra la prohibición de expendio y consumo de bebidas embriagantes en toda la jurisdicción del Distrito de Santa Marta -incluida la zona rural- a partir de las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio.
Prohibidas las caravanas
Es importante precisarle a la ciudadanía samaria que desde las 00:00 horas del sábado 20 de junio hasta las 00:00 horas del lunes 22, se prohíbe en toda la jurisdicción del Distrito de Santa Marta la realización de caravanas, recorridos vehiculares, desfiles, marchas, concentraciones móviles, o cualquier otra manifestación similar de carácter político- electoral.
Los conductores y/o propietarios de vehículos que incumplan las restricciones serán sancionados como lo establece la norma con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, sin perjuicio de la inmovilización del vehículo y demás medidas que haya lugar.
Restricción de chivas turísticas
En aras de preservar el orden público, garantizar la movilidad y prevenir alteraciones a la convivencia ciudadana, durante la jornada electoral se restringe.
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La circulación de vehículos destinados al transporte turístico tipo chiva y demás vehículos recreativos o de similares características en todo el Distrito. La medida estará vigente desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 6:00 de la mañana del día lunes 22 de junio.
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Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...