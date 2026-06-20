Mujer fue asesinada en Cali, el presunto homicida se enfrentó a la Policía y fue capturado

Mujer fue asesinada a bala: presunto homicida se enfrentó a la Policía y fue capturado en Cali

Un joven de 18 años fue capturado en las últimas horas por las autoridades en Cali, señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, tras un ataque armado que dejó una mujer muerta en el barrio El Jardín, comuna 11 de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron en la noche del 19 de junio, cuando el hoy capturado habría ingresado a una vivienda del sector buscando a un familiar de la víctima. En medio de la situación, se realizaron disparos de manera indiscriminada, resultando gravemente herida Ingrid Yulieth Cortés Isaza, de 33 años.

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar al sospechoso cuando intentaba escapar. Según las autoridades, al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre disparó contra las patrullas, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Durante la reacción policial, el presunto agresor resultó herido en una de sus piernas y fue capturado en el lugar. En su poder fueron halladas una pistola traumática modificada para aumentar su capacidad letal, con seis cartuchos alterados, y una escopeta calibre 12.

El detenido fue trasladado a un centro médico bajo custodia policial y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanzará en el proceso judicial correspondiente.