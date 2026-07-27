Ex vice de agua, mencionado en presunta red de Juliana Guerrero, niega favores a particulares

El ex viceministro de Agua Edward Libreros, mencionado en la presunta red de tráfico de influencias liderada por la joven Juliana Guerrero, revelada por Semana, negó cualquier favorecimiento a particulares.

Y es que recordemos que las informaciones periodísticas señalan que Juliana Guerrero habría mencionado en distintas oportunidades que tenía conversaciones con Libreros para sacar adelante proyectos de agua que estaría gestionando para unos empresarios.

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“Rechazo cualquier insinuación de que hubiera actuado al margen de la institucionalidad o favorecido intereses particulares en el ejercicio de mis funciones”, señaló en un comunicado quien estuvo en ese cargo entre el 3 de septiembre de 2024 y el 29 de octubre de 2025.

Asimismo, afirmó que solo se reunió con Guerrero en reuniones oficiales y en ejercicio de sus funciones, pero no en escenarios paralelos o actuaciones por fuera de los canales institucionales.

“En desarrollo de mis responsabilidades como Viceministro participé, de manera permanente, en espacios institucionales de seguimiento convocados por la Unidad de Cumplimiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), dependencia encargada de coordinar el seguimiento a las prioridades estratégicas y a los compromisos del Gobierno Nacional. Dichas reuniones se realizaban de manera periódica y contaban con la participación de altos funcionarios del Gobierno Nacional y de sus respectivos equipos técnicos. En ese contexto coincidí con Juliana Guerrero, al igual que con numerosos servidores públicos que hacían parte de dichos espacios institucionales”, señaló en un comunicado.

El rol del Vice en los proyectos de agua

El exfuncionario aseveró que Como cabeza del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico me correspondía presentar informes sobre el estado de avance de proyectos financiados o en proceso de financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación, así como informar sobre el cumplimiento de las metas y compromisos del sector.

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“En algunas de esas reuniones se solicitó información sobre proyectos correspondientes a municipios del departamento del Cesar. Las solicitudes de seguimiento o priorización formuladas en dichos espacios obedecían a lineamientos institucionales del Gobierno Nacional”, explicó Libreros.

Incluso, agregó que cualquier actuación del Viceministerio estuvo siempre sujeta al cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos, administrativos y presupuestales establecidos en la normatividad vigente. Ninguna decisión se adoptó por fuera de dichos procedimientos.