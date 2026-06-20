Procuraduría desplegará más de 10.000 funcionarios para vigilancia de la segunda vuelta presidencial

La Procuraduría desplegará más de 10.000 funcionarios para la segunda vuelta presidencial. / Foto: Suministrada

La Procuraduría General de la Nación anunció que desplegará un amplio dispositivo institucional para acompañar la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio en Colombia, con el objetivo de garantizar la vigilancia preventiva, el seguimiento al escrutinio y la atención de posibles irregularidades en todo el país.

Según el comunicado oficial, “un total de 10.228 funcionarios del Ministerio Público ejercerán de manera coordinada funciones de vigilancia preventiva e intervención”.

De ese total, 3.479 corresponden a la Procuraduría, entre funcionarios del nivel central y territorial; 4.400 a las personerías municipales y 2.349 a la Defensoría del Pueblo.

La entidad explicó además que “entre la Procuraduría y las personerías municipales se vigilarán las 3.000 comisiones escrutadoras de los diferentes niveles habilitadas en todo el país”, y que en Bogotá “se cubrirán las 280 que operarán en el recinto Corferias de esta circunscripción electoral”.

Centro de comunicaciones y monitoreo electoral

La Procuraduría informó que este 21 de junio, a partir de las 7:00 a. m., funcionará el Centro de Comunicaciones y Analítica Avanzada, el cual tendrá como finalidad recibir y gestionar quejas ciudadanas sobre posibles irregularidades electorales y brindar apoyo técnico a los funcionarios desplegados en el territorio nacional.

Asimismo, indicó que dentro del plan de vigilancia técnica se cubrirán los 35 sitios donde operarán los “Centros de Recepción Telefónica (CRT), destinados a acopiar la información relacionada con el preconteo electoral, especialmente la transmisión y recepción de los datos contenidos en los formularios E-14 de mesa”.

Vigilancia logística y presencia institucional

El Ministerio Público también realizará seguimiento a la infraestructura del proceso electoral. Según el comunicado, se realizará la vigilancia técnica a los diferentes elementos de tipo logístico que servirán de soporte para la operatividad de las comisiones escrutadoras, “tanto en el componente físico como en lo digital (hardware y software)”.

Además, se confirmó la presencia institucional en los espacios de coordinación nacional y territorial: “se hará presencia en los Puestos de Mando Unificado (PMU) encargados de monitorear las distintas situaciones que se presenten en el territorio nacional.

Entre estos se incluyen los liderados por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Centro de Ciberseguridad, así como los que se implementen en departamentos y el Distrito Capital.

Finalmente, la Procuraduría reiteró que con estas acciones “reafirma su compromiso con garantizar la transparencia, la legalidad y la eficacia del voto, antes, durante y después de la jornada electoral”.