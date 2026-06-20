Ocupan bienes por más de $29.000 millones a presunta red que traficaba migrantes por Urabá

Urabá, Antioquia

La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) ocuparon con fines de extinción de dominio 48 bienes avaluados en más de $29.000 millones que harían parte del patrimonio de una organización señalada de facilitar el tráfico de migrantes a través del Urabá antioqueño y el departamento del Chocó.

La investigación estableció que la estructura utilizaba empresas legalmente constituidas para ocultar recursos obtenidos mediante el traslado irregular de migrantes hacia la ruta del Tapón del Darién, uno de los principales corredores migratorios del continente.

Nueve capturados por presunto lavado de activos

La primera fase de la operación se desarrolló el pasado 5 de junio con diligencias de allanamiento en Medellín, Necoclí, Turbo, Apartadó y El Reposo, donde fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar la dirección de la organización.

Según las autoridades, los detenidos aparecían formalmente como socios, accionistas, representantes legales y administradores de compañías dedicadas al transporte marítimo y actividades turísticas.

Durante los procedimientos fueron incautados 155 millones de pesos en efectivo, 1.741 dólares, tres armas de fuego, equipos tecnológicos y documentación contable.

La Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

La modalidad del “pitufeo”

De acuerdo con la investigación, la organización habría ingresado al sistema financiero más de 10.000 millones de pesos mediante la modalidad conocida como “pitufeo”, consistente en realizar múltiples consignaciones de bajo monto para evitar alertas de control.

Las autoridades sostienen que los recursos eran mezclados con ingresos provenientes de actividades comerciales aparentemente legales relacionadas con el turismo, el transporte marítimo y la comercialización de combustibles.

Lanchas, hotel, estación de gasolina y empresas

Como resultado de la denominada Operación Espejo, entre el 17 y el 18 de junio fueron ocupados bienes ubicados en Antioquia y Chocó.

Entre los activos afectados aparecen 25 embarcaciones, ocho inmuebles, un local comercial, un hotel, una empresa turística en Necoclí, una estación de servicio, ocho vehículos y tres sociedades comerciales.

Las autoridades estiman que el valor total de los bienes supera los 29.106 millones de pesos.

Ruta hacia el Tapón del Darién

La investigación transnacional determinó que la estructura utilizaba su infraestructura empresarial en Necoclí para recibir y alojar migrantes provenientes de países como China, Ecuador, Venezuela y Haití.

Posteriormente, los trasladaban en embarcaciones hacia Capurganá, Acandí y Triganá, desde donde continuaban el recorrido por el Tapón del Darién con destino final hacia Estados Unidos.