Así será el plan de auditorías para las elecciones presidenciales de 2026, según la Registraduría

Colombia

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, recientemente dio detalles sobre el Plan General de Auditorías, una iniciativa que implementará la entidad en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y que incluye cuatro componentes estratégicos: la auditoría internacional, la auditoría del Código Fuente de los softwares electorales, los simulacros y las pruebas de carga y estrés.

En ese sentido, este plan busca asegurar un análisis integral y una evaluación sistemática a los diferentes softwares electorales que intervienen en el proceso por parte de las organizaciones políticas, los órganos de control y las misiones de observación electoral.

“Por primera vez en la historia electoral del país se cuenta con una auditoría internacional a las elecciones presidenciales. Esta auditoría está a cargo de un órgano técnico con amplia experiencia en la materia, que brinda rigor independiente, estándares internacionales y perspectiva comparada”, señaló el registrador nacional.

¿Qué incluye el Plan General de Auditorías?

Por un lado, esta iniciativa incluye una auditoría internacional especializada, liderada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), que estará orientada a robustecer la transparencia y confianza en las elecciones presidenciales con tres módulos: auditoría externa internacional especializada, auditoría a sistemas y asistencia técnica internacional.

El Plan General de Auditorías también abarca la realización de pruebas de carga y estrés para medir la capacidad de las diferentes soluciones tecnológicas que intervienen en el proceso, como el preconteo, el escrutinio, la consolidación y divulgación, las actas E-14 y E-11 (acta de instalación y registro general de votantes), así como las plataformas de jurados, Infovotantes, control de puestos de votación, grupos significativos de ciudadanos, entre otros.

De igual manera, como una de las principales medidas de transparencia, el plan comprende la auditoría del “Código Fuente” de los softwares de sorteo de jurados de votación, preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados por los auditores de los partidos políticos acreditados. Para este proceso, se tiene programado hacer la auditoría de software del preconteo y el sorteo del 27 de abril al 10 de mayo, así como del escrutinio, la consolidación y divulgación entre el 11 y el 24 de mayo.

Al respecto, el Registrador Nacional sostuvo: “La exposición del Código Fuente de los cuatro softwares que intervienen en las elecciones se tiene prevista durante dos semanas, tiempo suficiente para que los auditores de los partidos puedan verificarlo. Además, está garantizado el acceso al 100 % del código. Es de resaltar que este proceso contará con el acompañamiento de los órganos de control y las misiones de observación electoral”, mencionó, agregando que el proceso de congelamiento de los softwares de preconteo, escrutinio y digitalización del formulario E-14, así como del software de consolidación y divulgación nacional de resultados, se tiene previsto para el 28 de mayo.

Adicionalmente, informó que, como parte de las actividades preparatorias para las

elecciones presidenciales, se llevarán a cabo múltiples simulacros para evaluar la funcionalidad, seguridad, confiabilidad y productividad de las soluciones informáticas y logísticas dispuestas para estos comicios. Dentro de los simulacros más determinantes se destaca el simulacro nacional e internacional de preconteo el 16 de mayo, el simulacro de escrutinios nacional y consulados el 19 y 20 de mayo, y el simulacro de digitalización del formulario E-14 el 21 de mayo.

De esta manera, la Registraduría Nacional enfatizó que la seguridad informática es un componente esencial de la transparencia electoral, por lo que el acceso a los sistemas se realizará bajo esquemas controlados, con auditorías técnicas, acompañamiento de organismos especializados y estrictos protocolos de seguridad, que garantizarán tanto la integridad del proceso como la protección frente a amenazas en las próximas jornadas electorales del país.