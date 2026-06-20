Ministra italiana Giorgia Meloni tildó ataques de Trump como “injustificados y carentes de sentido”

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que los “ataques constantes e injustificados” de Donald Trump “carecen de sentido”, esto después de que el presidente estadounidense afirmara que ella le pidió “una y otra vez” una foto con él en el G7 en Francia.

“Estos ataques constantes e injustificados carecen de sentido”, señaló la mandataria en su cuenta de Instagram, como respuesta a las declaraciones de Trump en su plataforma Truth Social.

En esa red, el estadounidense había comentado que a Meloni “le va mal en Italia en cuanto a popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia”.

En su respuesta, Meloni señaló, aludiendo a Trump, que “ser su amiga desde luego que no ha ayudado” a su popularidad, y le sugirió al republicano que “se centre en la suya”.

El enfrentamiento ha abierto una brecha entre Trump y una de las líderes de derecha más destacadas de Europa, quien había intentado posicionarse como un puente entre Washington y Bruselas.

Inicialmente, Trump declaró a la cadena italiana La7 que Meloni le “rogó” una foto durante la cumbre del G7 de esta semana en Francia, afirmando que accedió solo porque “le dio lástima”.

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La mandataria italiana dijo que fue una afirmación “inventada” del republicano, pero Trump insistió en su versión a través de Truth Social.

Trump la acusó de intentar recomponer las relaciones con Washington por motivos de política interna, después de que Italia no respaldara la acción estadounidense contra Irán.

“Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, quiere volver a ser amiga para ‘mejorar sus cifras’. ¡¡¡No, gracias!!!”, escribió.

Afirmó que a Meloni le iba “mal en Italia” y sugirió que esto estaba relacionado con su negativa a permitir que Estados Unidos utilizara pistas de aterrizaje italianas durante el conflicto con Irán.

Trump también retomó su vieja queja de que Estados Unidos gasta cientos de miles de millones de dólares para defender a Italia y a otros países de la OTAN.